Tesla ha trovato una nuova presidente per rimpiazzare Elon Musk

Il 7 novembre, Tesla ha annunciato sul suo blog la decisione del consiglio della società di nominare Robyn Denholm alla carica di presidente, con effetto immediato. La nuova presidente ricopriva in precedenza il ruolo di Direttore finanziario e di responsabile della strategia per Telstra — la principale compagnia di telecomunicazioni australiana —, nonché di consigliere indipendente di Tesla dal 2014. Elon Musk manterrà comunque la carica di Chief Executive e, almeno nei primi tempi, supporterà l’attività del neo-presidente per assicurare una transizione “morbida.”

“Credo in questa società, credo nella sua missione e non vedo l’ora di aiutare Elon e il team di Tesla a conseguire una redditività sostenibile e spingere il valore di lungo termine per i nostri azionisti,” ha dichiarato Denholm nell’occasione. Mentre Musk, invece, ha dichiarato che “Robyn ha una grande esperienza sia nell’industria tecnologica che in quella dell’auto e, in qualità di membro del board di Tesla, negli ultimi quattro anni ha contribuito in maniera significativa a farci diventare un’azienda profittevole.”

Le dimissioni di Musk sono state imposte dalla Securities and Exchange Commission lo scorso settembre, dopo che Musk aveva annunciato in un tweet di voler ritirare Tesla da Wall Street e privatizzarla a 420 dollari per azione, per poi ritrattare due settimane dopo. La SEC aveva accusato Musk di aver ”provocato una confusione significativa in borsa e sulle azioni di Tesla, e danneggiato gli investitori.” Il tweet era stato pubblicato in seguito alla valutazione delle azioni di Tesla — dal valore reale di 419 dollari ma arrotondata a 420 dollari, scelta dovuta secondo qualcuno per omaggiare la tradizione del 420, il numero preferito dai fumatori d’erba.