Ryan Gosling da piccolo che balla la techno è una cosa molto bella

Techno and Chill è un account di Instagram che fa esattamente quello che il suo nome suggerisce: posta video mega rilassanti con la techno di sottofondo. Come molti dei migliori account del nostro caro mondo, anche Techno and Chill propone dei video mashup stupidi—tra cui la scena del ballo di Pulp Fiction con un pezzo di Solomun come sottofondo, e un altro con dei tizi nudi al Burning Man come protagonisti.



Se non siete già presi bene, allora che ne dite di un bel video del famoso attore Ryan Gosling, da bambino, che si spara un po’ di sana techno nelle orecchie? Lo volete? Eccovelo.

Eccovi il giovane Gos, tutto vestito di viola, con dei panta larghi leggermente anni Novanta—una sorta di ibrido prepubescente tra Prince ed MC Hammer. Mandatelo in loop, che è molto meglio di La La Land.



Segui Noisey su Twitter e su Facebook.