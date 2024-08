Il fotografo famoso su Instagram per i suoi stivali con insalata e bacon

È inutile che ci giriamo troppo attorno. La sola idea di ficcare il piede in una frittura (soffice e fredda!) di pollo, o in una ciotola di riso per il sushi, solletica la fantasia di molti. O forse no, a te no, perché non ti incuriosisce poi più di tanto. Comunque sia, a Bornholm, in Danimarca, c’è un fotografo che trasforma queste fantasie culinarie in realtà.

Nikolaj Beyer è un fotografo pubblicitario che ha condiviso una serie di scatti su Instagram chiamata Everyday Shoes, attraverso cui ritrae piedi “impacchettati” in tutto, dai post-it alle pagine di giornale e, soprattutto, al cibo. Un sacco di cibo.

Videos by VICE

Non è la prima volta che Nikolaj ha a che fare con le scarpe. Per la sua tesi al corso di Media a Viborg, aveva fotografato sneakers bianche, attingendo da Pinterest per i design particolari. Un giorno, mentre stava studiando quanti pezzi differenti di pelle potesse comporre uno stivale, gli è balzata in testa un’idea. “Mi sono chiesto,” rivela, “posso fare lo stesso ma con le foglie d’insalata? E da lì è arrivato tutto il resto del progetto. Sono corso dalla mia ragazza e le ho chiesto ‘posso ricoprirti il piede d’insalata?’”.

E così Nikolaj lo ha fatto, e gli è piaciuto. Così come gli è piaciuto far indossare cioccolato sciolto o riso per il sushi, che poi ha chiaramente immortalato con la macchina fotografica. Una delle sue creazioni, realizzata con carne di maiale macinata e fettine di bacon, si chiama “sandali della macellazione,” e renderebbe gelosa pure Lady Gaga.

Nikolay, inizialmente, aveva un po’ scherzato con la sua ragazza, asserendo che il progetto fotografico sarebbe andato alla grande in Giappone, ma alla fine sono tutti impazziti per lui ben oltre il Giappone. Le persone affascinate da questa visione artistica sono tantissime.

Un utente Instagram pakistano ha inveito contro Nikolaj per la questione dello spreco alimentare, facendo notare come il fotografo si sia potuto permettere di utilizzare il cibo così mentre c’è chi non ha neanche un tozzo di pane. “Ne tengo conto,” spiega Nikolaj, “e ora cerco di usare meno cibo possibile e, comunque, sempre vicino alla data di scadenza. Quello che non uso per le foto cerco di portarlo a chi ne ha bisogno. Per il resto non amo molto discutere con la gente.”

Sebbene le foto siano, chiaramente, un po’ post-prodotte, per la maggior parte sono frutto di un meticoloso lavoro in studio che, su Instagram, arriva poi pressoché intonso, si tratti di salmone o di carota. Per gli stivali di cioccolato è stato meno facile. “Avevo sciolto 800 grammi di cioccolato versandoli poi sul piede della mia ragazza, alla fine non sembrava troppo invitante. Quindi sono ricorso a qualche aggiustamento per renderlo più visivamente piacevole.”

Alcune fotografie, come ad esempio quella con l’insalata romana e carote, risultano decisamente invitanti, sebbene Nikolaj ci tenga a precisare che, dietro alla loro preparazione, non ci sia niente di troppo complicato a livello culinario. “Lavorare con l’insalata è fantastico e semplicissimo. La puoi plasmare come meglio credi. Si attacca subito e rimane dove deve rimare. Le sfide maggiori arrivano con cibi come il bacon degli stivali, che poi con sé porta anche svariate polemiche. Spesso mi capita anche che alcuni vegani mi scrivano ‘è più o meno tutto quello che mangerò stasera!’, e io lo trovo divertente, mi piace.”

In qualsiasi caso, il comun denominatore dell’arte di Nikolaj è il cibo. Che a guardare la foto sia un carnivoro o un vegano, il cibo risalterà comunque, suscitando interesse. Lui stesso ne è intrigato, perché ha lavorato per molto tempo come fotografo di cibo e finalmente può dare sfogo a un modello creativo meno monotono e idealista. “Fotografare cibo come professione può essere micidiale, perché ti concentri talmente tanto da non riuscire a fare nient’altro. Sono stato fortunato, ho avuto la possibilità di scattare in ristoranti come il Molen i Nexø, del celebre cuoco Daniel Kruse, ed è lì che ho iniziato a fotografare i piatti con sfondi rosa e verdi di contrasto. Credo si usino troppi pochi colori nella fotografia di cibo.”

Ogni venerdì, Nikolaj pubblica una foto nuova su Everyday Shoes. Al momento vorrebbe lavorare di più sul sushi, e sogna di utilizzare i marshmallow per ricreare delle Nike Shox. E io però mi chiedo, dato che è originario da un piccolo paese di pescatori a Bornholm, se non sia interessato a importare un po’ di cucina tradizionale della sua isola nel progetto.

“Le arringhe affumicate sono un problema ricorrente. Ogni settimana cerco di capire cosa farci, ma non ci riesco mai. Sono sottili e scivolose. Avevo pensato di photoshopparle, ma avrei contaminato l’autenticità del progetto. Penso sia meglio mantenere l’esperienza autentica.”

“C’è già troppa gente che pensa io usi photoshop per aggiungere ogni minima cose, e io mi diverto a dimostrare il contrario.”

Qui potete vedere alcune foto della serie Everyday shoes di Nikolaj Beyers:

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram .

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanali.

Quest’articolo è originariamente apparso su Munchies DA.