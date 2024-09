Quando nessuno ha un vero ‘impiego’, chi paga i contributi?

In 24 città diverse degli Stati Uniti, gli autisti Uber stanno protestando insieme ai lavoratori dei fast food, agli inservienti, al personale d’aeroporto e molte altre categorie professionali a basso stipendio, in accordo con il generale sciopero dei lavoratori “Fight for $15.” Chiedono un aumento del salario minimo a 15 dollari l’ora, cosa che fa sorgere una domanda importante: guidare un’auto Uber è un “lavoro”?

L’idea che gli autisti Uber e Lyft siano contraenti indipendenti e non “impiegati” è il nucleo fondante dei modelli di business di queste aziende, che le protegge dal dover pagare un salario minimo o offrire indennità varie ai propri autisti. È anche un contenzioso che finisce spesso in tribunale in California e Washington, tra gli altri posti. È una questione che gli Stati Uniti devono affrontare, ora che la sharing e “gig” economy stanno mutando il modo in cui lavoriamo.

Videos by VICE

Uber non sembra intenzionata a commentare sullo sciopero degli autisti in sé, ma in una telefonata informativa avvenuta lunedì scorso, l’azienda ha insinuato che alcuni dei suoi autisti usano Uber come primaria fonte di reddito. Un paper pubblicato il mese scorso dal National Bureau of Economic Research (che è stato scritto da un impiegato Uber e da un ex consulente) denunciava il fatto che solo il 10 percento degli autisti Uber erano disoccupati prima di iniziare a lavorare per Uber. Stando a questi dati, solo un quinto degli autisti fa affidamento su Uber come unico mezzo di sussistenza, e due terzi degli autisti hanno un altro lavoro, part-time o full-time. Il paper ha riscontrato che, in generale, gli autisti Uber sono soddisfatti dell’accordo.

Queste cifre di guadagno—rilasciate da Uber—non includono i soldi spesi per la benzina, l’usura del veicolo o l’assicurazione. Un’indagine di Buzzfeed basata su un leak di documenti interni di Uber ha scoperto che un autista di Huston, Detroit e Denver in media guadagna meno di 13.50 dollari all’ora una volta considerate le spese. Immagine: National Bureau of Economic Research.

“La maggior parte degli autisti-partner non sembrano rivolgersi a Uber per disperazione o perché non hanno prospettive nel mercato del lavoro,” concludeva il paper. “Piuttosto, perché la natura del lavoro, la flessibilità e il compenso sono più stimolanti rispetto alle altre opzioni disponibili.”

Potrebbe essere così, ma, fatta eccezione per un paio di casi, i datori di lavoro devono pagare anche i propri lavoratori part-time un salario minimo. E stando a ai numeri di Uber messi insieme da Buzzfeed sulla base di un leak di documenti interni, è evidente che molti autisti Uber guadagno ben meno dei 15 dollari all’ora per cui si sta battendo il movimento Fight for 15.

“Ho il sospetto che i lavori con busta paga saranno sostituiti del tutto man mano che i lavori da gig economy aumenteranno”



“C’è questa idea che nella gig economy tu possa assumere impiegati e, in quanto datore di lavoro, sei talmente estraniato da non essere responsabile dei salari troppo bassi, delle molestie sessuali o delle indennità dovute. Che non hai alcuna responsabilità quando paghi le persone uno stipendio da fame,” mi ha detto Kendall Fells, tra gli organizzatori di Fight for 15. “Senti, questa è la direzione che la nostra economia intraprenderà di qui ai prossimi 20 anni—dobbiamo fare in modo che Uber e Lyft siano buoni lavori.”

“Che sia il tuo primo, secondo o terzo lavoro, dovresti guadagnare un salario degno di questo nome,” ha detto Fells. “Non c’è città in America dove tu possa sopravvivere guadagnando meno di 15 dollari all’ora.”

Immagine: Fight for 15

Dopo anni di prognostici teorici, ora ci sono finalmente le prove concrete del fatto che servizi on-demand come Uber e Lyft stiano cambiando la natura stessa del lavoro. Questo autunno, i ricercatori di Brookings hanno scoperto che ciò che loro definiscono come un “insieme di dati fumosi del Census Bureau” su “aziende non-datrici.” Si tratta di imprese che guadagnano almeno 1000 dollari all’anno ma non hanno dipendenti.

Gli economisti Mark Muro e Ian Hathaway hanno correlato l’aumento di aziende senza dipendenti nei settori dei “passaggi” e delle “stanze” all’introduzione di Uber e Airbnb in 50 città negli Stati Uniti. Le città che non hanno ancora Uber o in cui è arrivato da poco, non hanno visto lo stesso incremento nel numero di imprese senza dipendenti. Se da un lato i dati non sono misura diretta degli effetti di Uber sul mercato del lavoro, Muro mi ha detto che la ricerca indica che Uber si sarebbe effettivamente sostituito ai tassisti. I dati suggeriscono inoltre che nelle città dove Uber è arrivato prima il numero di autisti continua ad aumentare.

“Ci sono le prove in alcune città del fatto che non si tratti semplicemente di soddisfare una richiesta—chiaramente, le conseguenze potenziali riguardano anche i posti di lavoro con busta paga nell’industria,” mi ha detto Muro. “Sembra come se fossimo rimasti nella parte bassa della piscina finora—alcuni dei picchi massimi di crescita avvengono nelle città che hanno già il numero più alto di autisti Uber e Lyft.”

“Ho il sospetto che i lavori con busta paga saranno sostituiti del tutto man mano che i lavori da gig economy aumenteranno,” ha aggiunto. “Sembra che la gig economy sia un’attività di dimensioni modeste che ha preso una bella rincorsa, e sembra destinata a crescere, specialmente nel settore dei trasporti su strada.”

In quanto società, dobbiamo decidere se queste persone siano meritevoli di protezione e degli stessi benefici conferiti da un “lavoro” tradizionale. È giusto pagare loro il salario minimo?

Ho parlato con un numero infinito di autisti Uber a New York City—molti dei quali vorrebbero essere pagati per il tempo che passano in auto senza passeggeri per raggiungerne uno. Sembra una richiesta comprensibile, ma è giusto che siano pagati anche per il tempo che hanno la app accesa e stanno lì ad aspettare una notifica? Come potrebbe mai funzionare? Molti lavoratori della gig economy guidano per Uber, Lyft e Juno, e alcuni di loro consegnano cibo per Seamless e fanno lavoretti per TaskRabbit. Se usano tutte queste app contemporaneamente, aspettando una notifica da una o dall’altra, chi dovrebbe assumersi la responsabilità di pagari per il tempo in cui non sono “in servizio”? Hanno un lavoro, o no?