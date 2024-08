In Antartide è stata scoperta una super-colonia di 1,5 milioni di pinguini

È stata scoperta una “super colonia” di pinguini di Adelia in una zona remota dell’Antartide, cioè, le Danger Islands: un gruppo di nove isole rocciose che si trovano nel mare di Weddell, a 160 km a ovest rispetto alla punta meridionale dell’Argentina. Il primo avvistamento della colonia è avvenuto grazie a una seri di foto satellitari. Lo studio che riporta la scoperta è stato da poco pubblicato su Scientific Reports.

I satelliti Landsat gestiti da Nasa e US Geological Survey hanno raccolto una serie di immagini a bassa risoluzione in cui gli animali non risultavano visibili chiaramente, ma una serie di algoritmi rilevava macchie di guano. I ricercatori autori dello studio hanno dunque utilizzato dei droni per sondare la regione, pensando di trovarsi davanti a un errore: nelle isole si trovano oltre un milione e mezzo di pinguini di Adelia (Pygoscelis adeliae), nonostante siano considerati una specie in pericolo di estinzione.

Adelie penguins are among the many species that would benefit from a Weddell Sea marine protected area. #Antarctica2020 pic.twitter.com/6fqC5nHJnx — Pew Environment (@pewenvironment) February 5, 2018

I pinguini di Adelia sono uccelli di medie dimensioni, possono crescere fino a 70 centimentri di altezza, pesano dai tre ai sei chili e sono riconoscibili per la presenza di un anello bianco intorno agli occhi. La loro stagione riproduttiva coincide con l’estate australe. In ottobre, i maschi raggiungono le zone costiere e rocciose non ghiacciate proprio per accoppiarsi. Le Danger Islands sono state scoperte nel 1842 e sono difficili da raggiungere, inospitali, circondate da lastre di ghiaccio e iceberg. Queste caratteristiche le hanno rese un ottimo rifugio per uccelli e pinguini.

In buona parte dell’Antartide, il cambiamento climatico e il riscaldamento globale stanno minacciando la sopravvivenza delle specie locali, per questo, la scoperta della super-colonia è una buona notizia — soltanto quattro mesi fa, un’altra ricerca riportava come solo due pulcini fossero sopravvissuti da una colonia di 40.000 pinguini di Adelia a Petrel Island. Invece, con il contributo di droni e fotografie aeree, i ricercatori hanno contato 751.527 coppie di pinguini. Nel 1959, un’altra spedizione aveva raccolto immagini della colonia — il team ha confrontato le immagini constatando che, fortunatamente, la colonia è rimasta abbastanza stabile negli ultimi 60 anni.

Uno dei nuovi obiettivi dei ricercatori è estendere la riserva della Weddell Sea Marine Protected Area (MPA) per includere anche le Danger Islands entro i confini di conservazione, raggiungendo un’area di 1,8 milioni di chilometri quadrati totali — cinque volte più grande della Germania. Mettendo al bando la pesca in buona parte del mare di Weddell si salvaguarderebbero orche, balene, pinguini e altre specie che si nutrono di krill, oltre ai pesci cacciati dall’uomo, hanno spiegato i ricercatori. La decisione di espandere la riserva potrebbe essere comunicata durante la conferenza delle nazioni antartiche a ottobre prossimo. Incrociamo le dita per la super-colonia.

