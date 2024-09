“Se Apple non paga il riscatto, cancelleremo 300 milioni di account”

Un gruppo di hacker sta cercando apparentemente di ricattare Apple per essere entrati in possesso di una mole di dati su iCloud e altri account Apple.



Gli hacker, che si identificano con il nome di ‘Turkish Crime Family’ hanno chiesto 75.000 dollari in Bitcoin o Ethereum, un’altra criptovaluta emergente, oppure 100.000 dollari in gift card di iTunes per cancellare la presunta cache di dati.

“Voglio solo i miei soldi e penso di avere tra le mani un report interessante, che molti clienti Apple sarebbero interessati a leggere e ascoltare,” ha detto uno degli hacker a Motherboard.

Hanno fornito degli screenshot di presunte email tra il gruppo e i membri del team di security Apple. Uno ha anche dato accesso a Motherboard a un account di posta elettronica che a quanto pare è stato usato per comunicare con Apple.

“Vuoi fornirci una prova del data set?” ha scritto un membro anonimo del security team di Apple agli hacker una settimana fa, stando a una delle email. (Secondo gli hacker, l’email fa capo a un indirizzo con il dominio @apple.com)

Gli hacker hanno anche caricato un video su YouTube di loro che si loggano a uno degli account violati. Uno sembra accedere all’account iCloud di una donna, che include foto di backup e la possibilità di ripulire il dispositivo da remoto.

“Per prima cosa vi preghiamo gentilmente di cancellare il video che avete messo su YouTube perché sta riscuotendo troppa attenzione, poi vogliamo farvi sapere che non scendiamo a patti con cybercriminali per infrangere la legge,” c’è scritto in un messaggio di un presunto dipendente Apple. (Abbiamo visto soltanto lo screenshot, non l’originale). Il membro del team Apple dice che le comunicazioni con gli hacker verranno condivise con le autorità competenti.

Ora, gli hacker stanno minacciando di resettare un numero di account iCloud e di cancellare i dati delle vittime il 7 aprile, se Apple non dovesse pagare il riscatto richiesto.

Secondo una delle email dell’account a cui avevamo accesso, gli hacker sarebbero entrati in possesso di 300 milioni di account Apple, inclusi i domini @icloud e @me. Comunque, gli hacker sembrano un po’ discordanti nella ricostruzione dei fatti; uno di loro ha detto che gli account erano 559 milioni in tutto. Gli hacker non hanno fornito nessuna prova di questo, a parte quanto mostrano nel video.

Leggendo altre email incluse nell’account, sembra che gli hacker siano entrati in contatto con molti media. Potrebbe essere un tentativo di fare pressione su Apple; A volte gli hacker forniscono informazioni ai reporter per coadiuvare le estorsioni.

Apple non ha risposto alle molteplici richieste di commento.