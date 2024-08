“Se tutto si somiglia, tutto perde di significato” – intervista a Thomas Heatherwick

Quando si arriva a Cape Town, la natura è la prima cosa ad accogliere: l’enorme presenza della Table Mountain da un lato, l’Oceano Atlantico dall’altro. Il cuore pulsante della città è il quartiere del V&A Waterfront, il porto commerciale e turistico più importante del Sud Africa da cui ogni anno transitano circa 25 milioni di visitatori. Noi una volta lì siamo andati subito al dunque, abbiamo saltato i mall e tutte le attrazioni per scoprire il progetto più importante che sta riguardando l’area negli ultimi anni. Da pochi giorni infatti ha inaugurato lo Zeitz MOCAA Museum, una nuova istituzione senza fini di lucro finanziata dall’imprenditore Jochen Zeitz, che conserva una delle collezioni più rappresentative d’arte contemporanea africana e che mira a rappresentare culturalmente non solo il Sud Africa, ma l’intero continente. Una responsabilità non da poco!

