SeeYouSound, una settimana di musica e cinema a Torino

La frase che meglio definisce l’approccio di SeeYouSound è “Un suono che si vede, non una colonna sonora”. Il festival di Torino che da quattro anni tratta il rapporto tra cinema e musica si terrà, nella sua nuova edizione, tra il 26 gennaio e il 4 febbraio, e si concentrerà su due grandi categorie (o suggestioni): “Into the Groove” e “Rising Sound – Radioactivity”. Come l’anno scorso, anche noi saremo presenti al festival. Qua sotto vi raccontiamo quello a cui potrete assistere lungo il corso del festival.

La prima, nelle parole del curatore Carlo Griseri, vuole essere “la vetrina del meglio della produzione internazionale di cinema a tematica musicale”, cercare di mandare a ritmo i cuori degli spettatori con quelli dei musicisti raccontati sullo schermo. Tra i titoli più interessanti in cartello c’è Coda, documentario su Ryuichi Sakamoto del regista Stephan Schible, che ha seguito il visionario musicista giapponese per cinque anni e ha raccontato la sua battaglia contro il cancro, la sua maturità artistica e il suo rapporto con la politica e la società giapponese, ma consigliamo anche la visione di Two Sevens Clash, documentario di Don Letts sulle scene punk e dub londinesi del 1977, e All My Loving, analisi di Tony Palmer del rapporto tra pop e psichedelia nel 1968. Ci sono poi biopic interessanti: England Is Mine, sul giovane Morrissey, e Betty, su una figura iconica come Betty Davis. Qua il programma completo della sezione.

La seconda, con un gioco di parole, vuole raccontare il rapporto tra cinema e radiofonia, immaginando l’inizio del suo viaggio nella scena d’inizio del seminale Citizen Kane, con lo storico cartello “An RKO Radio Picture”. I film proposti vanno a toccare la pratica radiofonica da diverse angolazioni: Radio Kobani racconta della stazione radio fondata nella città curda di Kobane durante l’occupazione dello Stato Islamico da una ragazza del luogo, Dilovan Kiko. The Inertia Variations è un dramma sulla fondazione di una internet radio da parte di un cittadino disilluso per la regia di Johanna St Michaels. Dare To Be Different è la storia di WLIR 92.7, una visionaria stazione radio newyorkese che contribuì enormemente al successo di leggende come Talking Heads, R.E.M., The Cure ed Echo & The Bunnymen. Sex & Broadcasting documenta l’esistenza di WMFU, stazione radio americana che combatte il mainstream a forza di weirdness, ironia caustica, screamo e slam poetry. Per il programma completo, guardate qua.

Ci saranno poi due rassegne al cui termine saranno consegnati award dedicati. All’interno della prima, quella dedicata ai documentari, segnaliamo quell’esperienza sensoriale che è Híbridos, film sulle pratiche spirituali brasiliane tra ayahuasca e processioni cattoliche, When God Sleeps, che tratta la rocambolesca esperienza di vita del rapper iraniano esiliato in Germania Shahin Najafi, Conny Plank, che prende il nome dall’ingegnere del suono di cui racconta la vita – nel suo curriculum giganti come Kraftwerk, Neu!, Can, David Bowie, Brian Eno – e Silvana, pellicola sulla rapper svedese-siriana Silvana Imam, simbolo queer e femminista che ha infuocato la Scandinavia. Per quanto riguarda la categoria fiction, invece, c’è il creativo musical Stuck, che racconta le vicende dei sei newyorkesi bloccati in un vagone della metropolitana; Love Records, drammatizzazione dell’esperienza dell’omonima etichetta finlandese che operò negli anni Sessanta; Song of Granite, biopic sulla vita del cantante folk irlandese Joe Heaney.

Completano la proposta di SeeYouSound una rassegna di cortometraggi, un concorso per videoclip musicali (a cui partecipa anche lo splendido “Rushing Guy” di L I M) e uno dedicato alle opere degli studenti dei DAMS italiani. Tutte le informazioni di cui avete bisogno sono sul sito ufficiale del festival, ci vediamo a Torino.

