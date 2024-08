Sei esperti di privacy ci hanno detto cosa pensano del nuovo Face ID di Apple

I dirigenti Apple sono saliti sul palco martedì scorso per rivelare come si sbloccherà il nuovo iPhone X: con le nostre facce, usando una nuova feature chiamata Face ID.

Sfrutta il sistema “TrueDepth” della fotocamera che usiamo per i selfie — un insieme di sensori e un proiettore a punti — per creare una mappa 3D super dettagliata del tuo muso. Il proiettore a dati posiziona 30.000 punti digitali sulla tua faccia, catturando i contorni e i connotati che ti rendono unico. Il sistema è progettato per imparare e migliorare ogni volta che ti guarda e Apple sostiene che dovrebbe funzionare anche se cambi taglio di capelli o ti metti gli occhiali.

