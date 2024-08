Questo è il sex toy più strano che abbia mai visto

BigoDicky è un progetto di crowdfunding dall’epilogo drammatico: un reggiseno sportivo dotato di dildo e di stimolatori di capezzoli. Era segnato fin dall’inizio, non doveva proprio esistere in questo mondo — forse perché ha tutta l’apparenza di uno strumento di tortura, e non in senso positivo.

Il designer di teledildonica Kyle Machulis ha fatto ricomparire questo coso lo scorso lunedì. Lui e il suo team tutto maschile ci hanno tenuto a specificare che non hanno ancora capito fino in fondo quale sia il punto del piacere femminile, e quindi hanno optato per un paio di short con un dildo e un reggiseno stimola-capezzoli.

Wow. This Indiegogo project is an absolute innovative revolution in "Products designed for women, made by an all-male team who have never met a woman, and possibly never met another living being at all": https://t.co/HgAsISmGWG — qdot (@qDot) February 26, 2018

There is no way you can know how boobs work and also design this. pic.twitter.com/SsZX7ZCTE1 — Sarah Jamie Lewis (@SarahJamieLewis) February 26, 2018

Promossa dalla compagnia di Hong Kong Quadragon Digital Media Limited, la campagna si è chiusa in un giorno qualunque del 2017, dopo circa un anno di lavoro, raccogliendo 2.170 dollari su 60.000.

Astratto, fuori-dalla-norma, che approccia il piacere in modi inaspettati? Sarebbe figo, ma non è così. Si tratta di una macchina infernale con 18 stimolatori elettrici, che hanno l’aria di essere un po’ troppi. Nel centro dell’imbottitura ci sono dei “massaggiatori rotanti,” che sembrano uno di questi aggeggi elettrici per esfoliare la pelle, o un normale stimolatore per capezzoli ma doloroso.

Gli short sono una storia a parte. Gli sviluppatori — di nuovo, un team di quattro uomini — sembra pensare che le donne vogliano davvero scaldarsi con un paio di pantaloni con integrato un dildo da 13 cm che non possono rimuovere in nessuno modo, prima di iniziare qualsiasi approccio amoroso.

Per farci entrare in questo mondo bizzarro, la pagina della campagna include molti video, vaghi e allo stesso tempo divertenti, che mostrano i toys fuori contesto, tipo il vibratore in libertà negli shorts che risponde ai comandi vocali, e l’imbottitura EMS nel reggiseno messo su un avambraccio contratto.

Ed ecco un video davvero maledetto, inserito nella pagina della campagna senza nessuna spiegazione:

https://youtu.be/e3YOm1p6FFE

I portatori di pene potrebbero sentirsi lasciati da parte a questo punto, ma non preoccupatevi, c en’è anche per voi. “ZiZi” è un fleshlight utilizzabile con la VR e due contenitori con dentro delle tette finte gonfiabili. Metti il pene nel tubo e le mani nelle tette gonfiate alla misura che vuoi — dalla seconda alla quinta, comunque.



https://youtu.be/xwg5mw41knw

“Mentre molti masturbatori danno piacere solo alla parte inferiore del corpo, crediamo che nel sesso vero bisogna avere delle belle esperienze tattili,” era scritto nella pagina Indiegogo. “Questa è la ragione per cui abbiamo sviluppato Zizitube. Ti dà un film porno in VR, un vibratore e anche una vera esperienza tattile con delle tette (che si possono anche regolare in grandezza).”

In definitiva ho più domande che risposte. Ho scritto una mail a Quadragon e aspetto risposta, vi farò sapere al più presto.

