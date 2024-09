“Positive Mutilation” di Sigha è la colonna sonora del lato oscuro

Nel corso del terzo episodio della serie Netflix Stranger Things, la madre disperata Joyce (interpretata da Winona Ryder) mette insieme freneticamente una versione natalizia di una tavola Ouija per entrare in contatto con il figlio disperso Will. Un baluginare di luci colorate testimonia la connessione tra i due, ma quello che dovrebbe essere un momento di sollievo si trasforma rapidamente in spavento quando lui riesce a dare a lei un’istruzione immediata: “R-U-N”, scappa.



Dietro a Joyce, una creatura soprannaturale senza volto conosciuta con il nome Demogorgon comincia a distruggere non solo i muri del salotto, ma anche quelli della realtà per come lei la conosce. Il mondo nascosto, oscuro e decadente da cui proviene la creatura, individuato con la dicitura “sottosopra”, ha aperto una porta sul mondo dei viventi.

Se la colonna sonora della serie e i suoi synth anni Ottanta non vi sfagiolano, vi consigliamo di riguardare la scena mentre ascoltate “Positive Mutilation” di Sigha. La traccia fa parte del secondo album del producer di base a Londra, Metabolism, in uscita il 24 febbraio per Token Records. Nell’LP il tema dominante è quello della distorsione, e anche nei 103 secondi di questa canzone si possono apprezzare i rumori del suono di Sigha che si crepa e si corrode. È la musica adatta per perdersi nel Sottosopra, forse per sempre.

Durante uno scambio di email, Sigha ha spiegato a THUMP la genesi della traccia: “‘Positive Mutilation’ a dir la verità è nata da uno scarto dell’album. Mi piace molto la versione originale ma non sembrava entrarci molto con il resto. Alla fine ho tolto tutta la melodia e riprocessato la cassa e le basse. I crescendo in cui i vari elementi si gonfiano a dismisura sono ottenuti con un feedback portato all’estremo su un T-Resistor. Con la giusta combinazione di parametri puoi ottenere un fantastico effetto saturato dal side-chaining, creando quel tira-e-molla di cassa e basso così importante nella traccia. Dopo averla smontata e rimontata così, ‘Positive Mutilation’ mi è parso il titolo più adatto”.

Ascolta “Positive Mutilation” qua sotto.



