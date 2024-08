Siri sa cantare “Bohemian Rhapsody”

Una cosa che tutti quegli autori di fantascienza e complottisti del passato non avevano previsto nei loro ritratti di un futuro distopico in cui le intelligenze artificiali prendono il controllo del mondo e riducono l’umanità in schiavitù, è che l’umanità potesse anche farsi due risate nel frattempo. Per fortuna i veri oscuri cospiratori dietro all’ascesa al potere delle macchine hanno senso dell’umorismo.

Così Apple, anche conosciuta come Grande Madre Apple nel futuro in cui i nostri figli verranno usati come carburante speciale per qualche supercomputer, ha insegnato a Siri, la voce dei dispositivi iOS e MacOS, a cantare “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Dico “cantare”, ma si tratta più che altro di recitare il testo con voce da androide, con un risultato decisamente comico. Non si sa chi e come l’abbia scoperto per primo (sicuramente sarebbe divertente scoprire come in particolare), ma qualche giorno fa sono comparsi alcuni video su YouTube in cui vari sfigatoni anglofoni mostrano come fare.

Videos by VICE

Per far recitare a Siri il testo di “Bohemian Rhapsody” tanto per cominciare dovete avere un dispositivo con Siri installato e aggiornato; poi dovete impostare la lingua di Siri in inglese (provate tutti gli accenti!); quindi dovete recitare il verso della canzone “I see a little silhouette of a man” e Siri proseguirà la strofa per voi. La stessa cosa vale per il verso “Is this the real life”. Il mio consiglio è di mettere quanti più iPhone riuscite a trovare uno a fianco all’altro e farli cantare in contemporanea (magari con le diverse voci) in modo da avere l’effetto coro. Sì, trovo sul serio che sia un’idea geniale e divertentissima.

Segui Noisey su Instagram e Facebook.