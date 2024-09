Questo spray impedirà al tuo avocado di maturare troppo in fretta

Ci siamo passati tutti. Andiamo al bancone della frutta, tiriamo su un po’ di avocado verdognoli il lunedì, così da averli maturi il giusto il giovedì et voilà! Effettivamente è giovedì e sono maturi. Solo che poi ci giriamo per un minuto, uno solo, per prendere qualche fetta di pane, e i nostri avocado sono improvvisamente marroncini, mollicci, privi della maestosità di prima. Ora del decesso: 10:01 del mattino.

Fortunatamente per noi, però, la brava gente alla Apeel Sciences ha escogitato una soluzione. L’azienda californiana ha infatti messo a punto una tecnologia che mantiene gli avocado freschi per un lasso di tempo 2-3 volte superiore al solito, semplicemente ricoprendo il frutto di un altro strato di “buccia.”

Stando al sito della compagnia, questo rivestimento tecnologico permette pratiche di coltivazione più sostenibili che garantiscono una migliore qualità del cibo, riducendo inoltre gli sprechi.

Il rivestimento – trattasi di uno spray a base vegetale e commestibile – crea una sorta di “corazza” che rallenta la disidratazione e ossidazione dell’avocado, che poi sono anche le prime cause di “fastidio da avocado maturato troppo nel giro di un minuto.”

Lo strato in più trattiene l’acqua all’interno del frutto, evitandone il raggrinzamento. Secondo l’Apeel Sciences questo escamotage avvantaggerà clienti, negozianti e agricoltori in egual misura, poiché gli ultimi potranno raccogliere i frutti quando sono già maturi anziché acerbi, rifornendo di conseguenza noi di frutta più fresca e non prematuramente raccolta.

L’Apeel spera anche di aiutare gli agricoltori africani a (potenzialmente) duplicare il proprio guadagno. Non a caso, l’obiettivo iniziale dell’azienda era di lasciare il segno fra i Paesi in via di sviluppo, soprattutto nelle zone in cui l’elettricità scarseggia e trasportare il cibo da una parte all’altra, senza sistemi di refrigerazione adeguati, è un problema.



Sostenuta da Bill Gates, lo spray Apeel è ora presente in ogni singolo supermercato Costco degli Stati Uniti.

Comunque, sebbene gli amanti del guacamole siano sicuramente felici già ora, lo spray Apeel è molto più di un “salva avocado.” Può essere infatti usato su di un gran numero di frutta e verdura, incidendo positivamente sulla sostenibilità e la lotta agli sprechi. Anziché buttare via la frutta e la verdura troppo matura, i negozianti potrebbero tenerla più a lungo fra i banconi dei propri reparti, allungando i tempi di vendita. E questa non può che essere una bella notizia, dato che lo spreco annuale e globaledel cibo si aggira attorno alle 63 milioni di tonnellate (circa un terzo dell’intera produzione di cibo stesso).

A quanto pare questa cosa sembra funzionare bene. E non sono solo io a dirlo, bensì un video in time-lapse:

https://www.youtube.com/watch?v=DcTngHNXiUY

Ah, dimenticavo: il rivestimento è incolore, inodore, insapore e anallergico. Al momento l’Apeel lo sta vendendo solo a produttori e commercianti, ma chi lo sa a chi lo venderà in futuro? Magari fra qualche anno lo userai tu sulla frutta coltivata nel giardino di casa tua!

