Il nuovo video della Squadra Omega è un trip psichedelico subacqueo

Quando, alcuni mesi fa, abbiamo presentato in anteprima l’album della Squadra Omega Materia Oscura, abbiamo individuato in “Mondo-Brana” il “brano centrale” e “più interessante” del disco. Per quanto nel mondo del collettivo d’improvvisazione veneto la ripetizione e l’abitudine siano perlopiù assenti, la novità di questa suite da 12 minuti e mezzo sta nel metodo: si tratta infatti della prima volta che i tre si danno all’effettiva composizione di un tema, un ipnotico riff in stile canterburiano che striscia lungo la canzone riemergendo di tanto in tanto come un crotalo nel deserto tra meditazioni sintetiche e raffiche afrojazz.

Ecco, ora che vi ho comunicato l’immagine del serpente sotto la sabbia toglietevela immediatamente dalla testa perché qua sopra abbiamo in anteprima il video ufficiale di “Mondo-Brana”, diretto da tab_ularasa, che è un affare tutt’altro che desertico. Il viaggio è infatti nelle profondità del mare, un collage di quelli che sono probabilmente documentari naturalistici vintage le cui immagini si sovrappongono tra loro, si deformano e s’infiammano di colori come in un trip psichedelico a metà tra un vecchio film Disney, Terry Gilliam e Paura e Delirio a Las Vegas.

Quindi indossate maschera e boccaglio e tuffatevi nel video di “Mondo-Brana”, ne uscirete rigenerati. Se volete vivere questo delirio dal vivo potete andare a vedere la Squadra Omega ai suoi prossimi concerti:

Ven 10 nov @ Viaroma17, Dueville (Vi)

Sab 11 nov @ ZAC, Ivrea

Materia Oscura è uscito per Grandangolo.



