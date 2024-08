Apple ha inventato la tastiera definitiva anti-briciole

In questo momento con una mano batto sui tasti e con l’altra mi ingozzo di patatine rustiche, tre per volta, altrimenti non c’è nessun piacere. Per evitare che la busta cada per terra la mano scrivente aiuta quella acchiappa-patatine. I tasti si stanno riempiendo di pezzettini gialli e quando li premo fanno crock-crock.

Una scena per me molto usuale, lo ammetto. E se invece appartenesse al passato?

Circa tre giorni Apple ha annunciato di aver brevettato una tastiera autopulente capace di lasciare il vostro strumento di lavoro (o di piacere) sempre pulito, senza infettare le vostre mani già piene di germi (sì, fatevene una ragione) e per preservare tutte quelle minuscole cosette elettroniche che fanno funzionare il computer.



Parliamoci chiaro: mangiare davanti al pc è un comportamento orribile, squallido, pigro e antisociale.

Ma santo cielo, quanto è piacevole.



E tutti lo abbiamo fatto almeno una volta nella vita. Con un toast, con dei crackers o con un piatto di pasta al sugo, tutti noi abbiamo, almeno una volta, sporcato e riempito la tastiera con pezzetti di cibo. Che rimangono lì per diverso tempo, creano un sodalizio con diverse colonie di batteri orripilanti.





Ma non è tutto. Siccome l’azienda di Cupertino, quella nei cui uffici di vetro gli impiegati sbattono la testa ogni cinque minuti, pensa prima di tutto alle persone, sa che il problema non sono solo le briciole, ma soprattutto i liquidi. Se mi succede con il telefono lo metto nel riso, ma provate a ficcare un portatile dentro una ciotola di riso secco e poi mi dite.



Il caffè che si rovescia (ma anche il vino, non giudichiamo) non sarà più motivo di terrore. “L’ingresso di liquidi attorno ai tasti può danneggiare l’elettronica della tastiera” si legge nell’abstract del documento ufficiale. “I residui di tali liquidi possono corrodere o bloccare i contatti elettrici, intralciando il movimento dei tasti”. Davvero, Apple? E cosa proponi?

A quanto pare propongono di isolare completamente la tastiera tappando tutti i buchi con microspazzole, alette e membrane, così da non permettere a nulla, solido o liquido, di penetrare. Ma tra le varie proposte ci sarebbe anche quella di montare dei piccolissimi aggeggi che soffiano aria, in modo da ripulire ogni tasto ogni volta che viene pigiato in modo meccanico.

Purtroppo per un simile tributo all’accidia di noi mangiatori seriali bisognerà aspettare un po’.



Nel frattempo potete guardare questi validi metodi già collaudati per pulire i pezzi di uova strapazzate scappate tra un tasto e l’altro, ormai accompagnate da puntini di polvere stantia.



Mettete via lo spazzolino o il pennello da trucco perché non serve a niente. Armatevi invece di una bomboletta di aria compressa, come suggerisce il sempre caro Aranzulla, di un post it, per infilare la carta sotto i tasti e poi acciuffare lo schifo con la parte appiccicosa, oppure fatevi uno slime in casa per una pulizia che assomiglia più a un fantastico remake casalingo di flubber.

Se la tastiera è ricoperta di sugo o del liquido dell’arrosto, leggete gli errori di conniefrank: non spruzzateci sopra lo sgrassatore, potrebbe smettere di funzionare.

Crock crock.

