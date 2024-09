“The Real Apple Store” vende davvero mele

Immagini via

Fatti da parte, galleria d’arte di patatine fritte: il Bourough Market di Londra ha compiuto 1.000 anni quest’anno e per festeggiare ha organizzato l’installazione di un Apple Store che vende vere e proprie mele. The Real Apple Store, è stato progettato dall’agenzia di comunicazione TinMan e dalla compagnia di organizzazione eventi Teatime Production, che ha riempito i candidi interni dello spazio con un logo ad hoc e “postazioni di ricarica” per ognuno dei prodotti esibiti.

The Real Apple Store celebra anche la giornata londinese della mela, una ricorrenza che si tiene alla fine della stagione della raccolta. Nel negozio sono esposti più di 1.000 tipi di mela, dalla varietà più antica, la Court Pendu Plat, fino alla mela probabilmente più bruttadel mondo, la Knobby Russet. “L’amore di questo paese per le mele non è un segreto,” ha affermato David Matchett, manager presso il Borough Market a Dezeen. “Sono secoli che noi inglesi mangiamo mele.”

Siamo felici di vedere che questo frutto nutriente attiri tutta questa attenzione. Al Bourough Market non resta che fare l’upgrade e installare piccoli schermi touchscreen sulle mele esibite.

