Uova alla benedict con granchio

Porzioni: 2

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Ingredienti

Per le uova alla Benedict:



60 ml di aceto bianco

4 uova grandi

2 English muffin, tagliati a metà (o un panino piatto, poco lievitato)

84 g di burro non salato

225 g di carne di granchio

1 ½ cucchiaino di spezie Old Bay

½ limone

1 avocado

sale e pepe nero macinato fresco

aglio croccante

Per la salsa olandese:



2 cucchiai di succo di limone fresco

1 cucchiaino di spezie Old Nay

1 g di sale

3 tuorli grandi

112 g di burro non salato

Procedimento

1. Cuoci le uova. Porta a ebollizione 2 l d’acqua con l’aceto a fuoco medio. Usando un mestolo, crea un vortice. Versaci dentro un uovo e continua a girare l’acqua. Puoi farlo anche con più uova alla volta. Prosegui per 2 minuti e 30 secondi, poi mettile in una ciotola di acqua ghiacciata per fermare la cottura. Continua con le restanti uova. Metti in frigorifero finché non sono pronte per essere utilizzate.



2. Sciogli 30 g di burro in una pentola grande a fuoco medio. Fai tostare gli English muffin in una padella a fuoco medio – 3 o 4 minuti. Sistemali su due piatti. Sciogli il resto del burro in una padella. Aggiungi granchio e spezie e mescola. Spremi dentro il succo di limone e mantieni caldo.

3. Nel frattempo prepara la salsa olandese. Metti succo di limone, spezie Old Bay, sale e tuorli d’uovo nella ciotola di un mixer. Mescola poi versa lentamente il burro sciolto finché il composto non si emulsiona e si addensa.

4. Porta una pentola a ebollizione. Mettici dentro le uova e cuocile per 2 minuti. Nel frattempo sistema la carne di granchio sui due muffin. Taglia a metà denocciola, taglia a fette l’avocado e dividi in 2 porzioni. Condisci con sale e pepe.

5. Usando un mestolo traforato, sistema le uova in cima alle fette di avocado. Condisci le uova con sale e versaci sopra la salsa olandese. Spolvera con aglio croccante e servi.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.