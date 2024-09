Torta al cioccolato con Oreo e mousse al burro d’arachidi

Porzioni: 6

Preparazione: 30 minuti

Totale: 5 ore

Ingredienti

625 g di panna da montare

36 g di zucchero

16 g di estratto di vaniglia

250 ml di latte intero

85 g di zucchero di canna

18 g di amido di mais

2 tuorli

90 g di burri

1 pizzico di sale

200 g di burro d’arachidi

3 pacchetti d’Oreo Thins (i biscotti Oreo più sottili)

55 g di cacao in polvere

113 g di zucchero

Preparazione

1. Prendi una ciotola grande in cui poter montare insieme 500 ml della panna, lo zucchero e 4 grammi dell’estratto di vaniglia.

2. Adesso prendi il burro d’arachidi e versalo in una ciotola di media grandezza. Prendi una piccola padella in cui mescolare e cuocere insieme latte, zucchero di canna, amido di mais e tuorli. Continua a mescolare finché non diventa una mistura densa – ci vorranno circa 5 minuti. Rimuovi dai fornelli e versaci dentro 4 grammi di estratto di vaniglia e 30 grammi di burro, il pizzico di sale e poi il burro d’arachidi, continuando sempre a mescolare finché non si amalgama completamente. Lascia raffreddare un pochino prima di incorporare metà della panna montata.

3. Prendi una teglia da 20 x 20 cm e rivestila di pellicola trasparente.

4. Disponi uniformemente 16 Oreo sul fondo della teglia. Guarniscili con 1/3 della panna montata (anche questa da stendere uniformemente).

5. Guarnisci la panna montata con altri 16 Oreo, ai quali dovrai poi stratificare sopra 1/3 della mousse al cioccolato e burro d’arachidi.

6. Ripeti il procedimento per altre 2 volte alternando tutto uniformemente. Copri con la pellicola trasparente e lascia riposare in frigo per almeno 4 ore.

7. Nel mentre, in una padellina, monta insieme la panna rimanente con il cacao e lo zucchero, a fuoco basso. Cuoci, mescolando con cura, finché lo zucchero non si è sciolto, per almeno 5 minuti. Versa l’estratto di vaniglia e il burro rimasto, e continua a mescolare fino a completa amalgamazione. La crema ganache durerà, se riposta in frigo, per 2 settimane. Ti basterà scaldarla al microonde per 30 secondi ogni volta che ti serve.

8. Per servire, usa la la pellicola trasparente che esce dai bordi della teglia per alzare la torta e trasportala sana e salva su di un piatto da portata. Non scordare la ganache!