Torta all’olio d’oliva

Porzioni: 2 torte rotonde di 22 cm circa

Preparazione: 15 minuti

Totale: 1 ora e 20 minuti

Ingredienti

Videos by VICE

336 g di zucchero

8 uova grandi

1 cucchiaino e ¼ di sale

469 g di farina di grano 0, setacciata

15 g di lievito in polvere setacciato

2 g di rosmarino, finemente tagliato

Scorza di 2 limoni

400 ml di olio extravergine d’oliva, più altro per oliare

222 g di zucchero a velo

243 g di zucchero

60 ml di succo di limone

Preparazione

1. Scalda il forno a 150° C.



2. Olia bene 2 tortiere rotonde di circa 22 cm di diametro e mettile un attimo da parte. Prendi un robot da cucina con frusta e sbatti insieme lo zucchero e le uova finché il loro volume non è triplicato (per circa 5 minuti). Aggiungi quindi il sale.

3. Ora prendi la farina, il lievito, il rosmarino e la scorza di limone e mescolali in una ciotola grande. Incorpora questi ingredienti alla mistura con le uova, rallentando la velocità delle fruste e aggiungendo pian piano anche l’olio d’oliva. Continua finché tutti gli ingredienti non sono perfettamente amalgamati fra di loro (per 1 minuto circa).

4. Passa alla glassa: prendi una ciotola grande e mescola insieme gli zuccheri e il succo di limone fino a completa amalgamazione.

5. Lascia in cottura finché non diventano dorate, ci vorranno approssimativamente 45 minuti. Lascia raffreddare completamente e spalma sopra un po’ di glassa.