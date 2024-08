Torta “nuda” alla cannella

Porzioni: 15

Totale: 2 ore e 30 minuti

Ingredienti

Per la torta alle spezie:

Videos by VICE

225 g di burro non salato, temperatura ambiente, a cubetti

200 g di zucchero di canna

200 g di zucchero semolato

1 arancia, la buccia

4 uova

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

384 g di farina

2 1/2 cucchiaini di lievito

2 cucchiaini di cannella

1/2 cucchiaini di zenzero

1 cucchiaino di sale kosher

112 g di olio di semi

1 arancia, il succo



Per la glassa alla cannella e arancia:



450 g di burro non salato, a temperatura ambiente



625 g di zucchero a velo



1/2 arancia, la buccia



1/4 cucchiaino di cannella



zuccherini, per decorare

Strumenti speciali

Raschietto (per la glassa)

Procedimento

1. Preriscaldate il forno a 175°C. Nel mixer mettete burro, zucchero di canna, zucchero semolato e buccia d’arancia. Mixate finché l’impasto non diventa leggero e soffice, circa 3 minuti. Aggiungete le uova, una alla volta, finché non si sono completamente incorporate nell’impasto, pulendo i lati della ciotola se ne avete bisogno.

2. Sbattete insieme farina, lievito, cannella, sale e zenzero. Aggiungete gradualmente la farina al mix, pulendo i lati della ciotola se necessario. Versate l’olio e il succo d’arancia e mescolate per mettere insieme.

3. Coprite di carta da forno 3 teglie circolari da 20 cm di diametro e ungete con burro. Dividete l’impasto equamente e cuocete per 20-25 minuti, finché non è solida e leggermente dorata. Lasciate raffreddare completamente prima di procedere alla glassatura.

4. Per preparare la glassa mescolate insieme burro, zucchero a velo, buccia d’arancia e cannella. Quando è pronta, spargetene un po’ su qualunque superficie stiate utilizzando, poi appoggiateci sopra il primo strato (questo assicura che la torta stia al suo posto). Usate un coltello a serramanico per livellare il primo strato in modo che la superficie sia piatta, poi spargete un altro terzo della glassa su quello strato. Aggiungete il vostro strato finale, livellate la cima, e usate circa 1/4 della glassa rimanente per creare un leggero strato di briciole sull’intera torta. A questo punto la torta non deve risultare completamente glassata. Mettete in frigorifero per circa 15 minuti in modo da farla solidificare.

5. Quando è pronta, tirate nuovamente fuori la torta, finite il resto della glassa, e usate un raschietto per togliere gli eccessi, in modo che i lati della torta siano visibili, e la vostra torta appaia “nuda”. Mettete la glassa in cima e, se volete, gli zuccherini. La torta si manterrà, coperta e refrigerata, fino a 3 giorni.

Da 5 Ways to Frost a Cake for People Who Hate Frosting Cakes

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.