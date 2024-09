Torta di mirtilli rossi e arancia

Porzioni: 6-8

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 1 ora

Ingredienti

113 g di burro non salato, ammorbidito, più altro per ungere

135 g di farina

1 cucchiaino di lievito

½ cucchiaino di sale

150 g di zucchero semolato

140 g di zucchero turbinado

2 uova grandi

2 arance

110 g di mirtilli freschi o congelati

½ cucchiaino di sale a fiocchi

450 g di yogurt greco

1 cucchiaio di zucchero a velo, più altro per decorare

Videos by VICE

Procedimento

1. Scalda il forno a 175°C. Ungi una teglia di burro e ricoprila con carta da forno. Ungi anche la carta da forno e metti la teglia da parte.

2. In una piccola ciotola, mescola insieme farina, lievito e sale. In una ciotola di medie dimensioni, usando una frusta a mano, sbatti lo zucchero semolato e il turbinado con il burro finché il tutto non diventa leggero e cremoso. Aggiungi uova e buccia d’arancia e sbatti bene per due minuti. Aggiungi anche gli ingredienti secchi e sbatti finché il composto non è ben combinato.

3. Spargi il composto nella teglia e metti sopra i mirtilli in uno strato uniforme. Spolvera con il sale e cuoci finché un coltello, inserito nel mezzo, viene fuori pulito – circa 40 minuti. Lascia raffreddare leggermente prima di togliere dalla teglia. Lascia raffreddare completamente.

4. Nel frattempo, in una ciotola di medie dimensioni, spremi il succo dell’arancia senza buccia in una ciotola di medie dimensioni. Versa lo yogurt e lo zucchero a velo e mescola bene.

5. Per servire, metti una fetta di torta su un piatto. Spolvera con lo zucchero a velo e grattugia la buccia dell’altra arancia in cima. Servi con la crema di yogurt in cima.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.