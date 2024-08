Torta di zucca con formaggio di capra

Porzioni: 8

Preparazione: 6 ore e 30 minuti

Ingredienti



2 pacchi (150 g) di Anna’s Almond Thin (o di qualsiasi altro biscotto sottile alle mandorle)

2 cucchiai di rosmarino fresco, spezzettato

1 cucchiaino di sale kosher

140 g di burro sciolto, lasciato poi raffreddare un pochino

425 g (una lattina) di purea di zucca (non il classico ripieno alla zucca per la torta)

226 g di formaggio di capra morbido, a temperatura ambiente

114 gr di formaggio spalmabile, a temperatura ambiente

70 g di burro, sciolto e lasciato raffreddare un po’

187 g di zucchero a velo setacciato

1 cucchiaino e mezzo di miscela di spezie per la torta di zucca (come quelle della McCormick)

1/2 cucchiaino di sale kosher

Preparazione

1. Inizia dalla crosta, preriscaldando il forno a 180°C.

2. Prendi un robot da cucina e frulla insieme i biscotti, il sale e il rosmarino. Versa pian piano il burro sciolto fino a completa amalgamazione. L’impasto sarà pronto quando risulterà bello compatto.

3. Premi l’impasto in una tortiera rotonda dal diametro di circa 25 cm e dallo spessore di 2 cm, assicurandoti abbia il fondo removibile.

Posiziona una placca da forno sulla rastrelliera e cuoci l’impasto per 15 minuti (controllando sempre che il burro non fuoriesca). Una volta cotta, aspetta l’impasto si sia raffreddato un pochino (non troppo, deve essere possibile toccarlo senza bruciarsi, ma deve comunque risultare plasmabile), per renderlo perfettamente amalgamato e il più tondo possibile. Mettilo da parte e lascia raffreddare del tutto.

4. Ora passa al ripieno. Unisci tutti gli ingredienti in una ciotola e, servendoti di un frullatore a immersione, mischiali insieme fino a completa amalgamazione. Dovrai usare una velocità alta per far sì che non rimangano grumi. Riempi l’impasto e usa il ripieno anche per spalmarlo sopra la torta. Copri e lascia refrigerare per 6 ore o, se possibile, anche tutta la notte.