Torta facile ai “tres leches”

Porzioni: 8

Preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 1 ora

Ingredienti

226 g di burro non salato, a temperatura ambiente, più altro per ungere

315 g di farina

2 cucchiaini di lievito

2 cucchiaini di sale

467 g di zucchero semolato

8 uova grandi

1 bacello di vaniglia, i semi tenuti da parte, senza bacelli

250 ml di panna

395 g di latte condensato zuccherato

375 g di latte in polvere

70 g di zucchero a velo

1 cucchiaino di cannella

Procedimento

1. Scalda il forno a 175°C. Ungi una teglia circolare da 18 cm di diametro e metti da parte.

2. In una ciotola piccola sbatti insieme farina, lievito e sale. Metti da parte.



3. Nella ciotola di un mixer con un gancio a foglia mescola zucchero semolato e burro. Mixa a velocità media finché il tutto non è soffice e leggero – circa 2 minuti. Aggiungi le uova, una alla volta, assicurandoti che ognuna sia pienamente incorporata prima di aggiungere l’altra, poi aggiungi metà dei semi di vaniglia e mescola bene per combinare. Aggiungi lentamente gli ingredienti secchi finché non sono incorporati poi versa dentro la teglia. Cuoci finché non è dorato in cima e un coltello, inserito nel mezzo, non esce fuori pulito – circa 1 ora. Lascia completamente raffreddare poi togli dalla teglia e metti su carta da forno.

4. Nel frattempo sbatti insieme metà della panna, latte condensato e latte evaporato in una ciotola. Fai qualche buco sulla superficie della torta, a circa 2,5 cm di distanza l’uno dall’altro e circa 0,5 cm di profondità. Versaci dentro il ripieno.

5. Prepara la glassa. In un mixer con il gancio a frusta mescola insieme la restante metà dei semi di vaniglia, la restante metà della panna e lo zucchero a velo. Sbatti ad alta velocità finché non è montato a neve. Versa in maniera uniforme sulla superficie della torta e spolvera con la cannella.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.