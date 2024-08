Torta vegana alla zucca

Porzioni: 8

Preparazione: 15 minuti

Totale: 1 ora e mezza

Ingredienti

155 g di farina di mandorle

180 g di farina d’avena

46 g di zucchero di canna

½ cucchiaio di sale

95 g di burro vegan (va bene un qualsiasi sostituto del burro), freddo e tagliato a cubetti. Tenetene un po’ extra da parte per oliare

1 lattina di purea di zucca (425 g)

230 g di tofu vellutato

170 g di zucchero di canna

84 g di sciroppo d’acero

2 cucchiai di amido di mais o di tapioca

1 cucchiaino di cannella macinato

½ cucchiaino di zenzero macinato

½ cucchiaino di noce moscata macinata

½ cucchiaino di sale kosher

½ cucchiaino di estratto di vaniglia

¼ cucchiaino di chiodo di garofano macinato

3 lattine di crema di cocco (160 g)

35 g di zucchero a velo

½ cucchiaio d’estratto di vaniglia

Preparazione

1. Inizia dalla base. Riscalda il forno a 177°C. Unisci la farina di mandorle, d’avena, lo zucchero e il sale in un’impastatrice e amalgama bene. Aggiungi il sostituto del burro e aziona fino a formare una consistenza grumosa. Versa l’impasto in un piatto per torte del diametro di circa 22 cm. Cuoci fino a doratura, dai 12 ai 15 minuti. Metti da parte.

2. Ora passa al ripieno. Unisci tutti gli ingredienti del ripieno in un mixer o in un’impastatrice, azionandola e lasciandola lavorare fino a completa amalgamazione. Versa la mistura sopra alla base e cuoci per circa un’ora, fino a doratura. Lascia riposare a temperatura ambiente per almeno due ore, poi metti in frigo.

3. In ultimo, prepara la crema di cocco. Versa la crema di cocco in una ciotola e, utilizzando delle fruste (elettriche vanno bene), monta la crema per 30 secondi, finché non risulta morbida. Aggiungi lo zucchero a velo, l’amido di tapioca (se non l’avete utilizzato prima) e l’estratto di vaniglia. Continua a montare per 1 minuto, finché non diventa densa. Copri e lascia riposare un pochino prima di utilizzarla.