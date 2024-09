Porzioni: 8

Totale: 45 minuti

Ingredienti

Per la salsa tare

Videos by VICE

142 grammi di ali di pollo (va bene qualsiasi altro taglio)

500 ml di Mirin

500 ml di sake

500 ml di salsa di soia

100 g di zucchero nero giapponese

2 scalogni

1 pezzettino di zenzero

1 spicchio d’aglio 8 tuorli d’uovo

Per gli spiedini

300 g di cosce di pollo macinate

75 g di pangrattato panko

1 cucchiaino di sale kosher

4 scalogni tagliati e fettine fini

3 foglie di Shisho, sminuzzate

8 spiedini di bambù lasciati in immersione nell’acqua per 2 ore

Preparazione

4. È arrivato il momento di accendere la griglia. Gli spiedini andranno cotti per circa 8 o 10 minuti e girati all’occorrenza. Una volta pronti, spennella su ogni spiedino la salsa tare e procedi nella cottura per altri 4 minuti, finché la tare non si caramella. Trasferisci gli spiedini su un piatto da portata, facendo ben attenzione rimangano caldi.

5. Dividi i tuorli in 8 pirottini. In ognuno di questi versa un po’ di salsa tare e lascia riposare per circa 5 minuti. Ora puoi servirli assieme agli spiedini!

Da Chicken Butts Make the Best Skewers