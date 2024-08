Foto degli ultras più giovani d’Europa

A lato del campo da calcio della cittadina di Lanaken, in Belgio, ci sono dei bambini intenti a osservare. Ma non stanno guardando la partita: i loro occhi sono fissi sulle tribune, dove un gruppo di bambini leggermente più grandi (dagli 11 ai 16 anni) sta facendo una gran confusione. Accendono fuochi d’artificio, suonano tamburi e intonano cori per sostenere la loro squadra, il Lanaken VV.

Sono i Lanaken Youth, il gruppo di ultras più giovani d’Europa.

Videos by VICE

Il Lanaken VV non gioca a livello nazionale, tutt’altro: si trovano a fondo classifica in uno dei campionati amatoriali del Belgio. Ma ai ragazzi sugli spalti non importa. Accendono fumogeni, urlano nei megafoni e indossano le loro t-shirt autoprodotte con scritto ‘Lanaken Ultras’.

Dopo essermi imbattuto nel loro account Instagram a dicembre, ho scritto un messaggio per chiedere il permesso di unirmi a loro per una domenica.

Il giorno della partita, il parcheggio del Lanaken VV è strapieno di auto, parcheggiate anche nelle aiuole circostanti. All’interno della clubhouse si incontrano persone di tutte le età. Ma i Lanaken Youth sono già sugli spalti. “Quei ragazzi sono dei veri fanatici,” mi avverte un uomo anziano.

Mi accolgono tre ragazzotti con grandi sorrisi. Si presentano come Doriano, Dante e Diaz. Doriano ha 16 anni ed è considerato il capo. “Stiamo aspettando un po’ di altra gente, siamo circa una decina,” dice. Gli altri arrivano, con le loro felpe scure con il cappuccio, maschere e scarpe da ginnastica—praticamente una versione ristretta dei loro corrispettivi adulti. Una maglietta del gruppo, con il logo Fred Perry sopra, viene appesa sulla balaustra degli spalti.

Mentre gli altri preparano i tamburi e i fuochi d’artificio, Doriano spiega che il gruppo è ispirato ai tifosi di una squadra dei dintorni, il KRC Genk, noti per la loro irruenza. I tre ragazzi volevano costruire qualcosa di simile con i loro amici: “Urlare, fare i matti, è così che siamo,” dice Dante.

I ragazzi si impegnano un sacco. Realizzano con le loro mani gli striscioni e pagano di tasca loro, facendo i lavapiatti, i colori, i megafoni e i fuochi d’artificio. Il tamburo è arrivato gratis, grazie a un annuncio su un giornale locale. Finora, la loro più grande impresa a una partita è stato accendere diversi fumogeni allo stesso tempo. “A Lanaken ne parlavano tutti,” dice Doriano.

È il momento dell’entrata in campo dei giocatori. “Facciamo casino!” grida Diaz. Vengono accesi fuochi d’artificio e fumogeni, partono i cori al megafono: “Siamo di Lanaken!” Il fumo dei petardi inonda gli spalti—sommato ai fumogeni, completa l’atmosfera.

Mentre inizia la partita, Diaz e un altro ragazzo con la maschera da clown continuano a urlare nei megafoni. Sull’altro lato del campo, altri membri del club e tifosi del Lanaken VV seguono il gioco pacificamente.

“Non ho più voce! Qualcuno mi può portare dell’acqua?” Dante chiede dopo un po’. Uno dei ragazzi corre a prendergliela. Gli avversari del FC Racing Boxberg passano in vantaggio abbastanza velocemente, ma i ragazzi non sembrano minimamente toccati. Poco dopo, proprio mentre si trovano in mezzo al coro “Siamo di Lanaken!”, la loro squadra segna e pareggia. Il gruppo è euforico, specialmente Diaz, che corre da una parte all’altra come se stesse andando a fuoco. Qualcuno fa partire altri fuochi d’artificio.

A osservarli c’è un ragazzino di nome Sam, nemmeno 11 anni, escluso dal gruppo perché troppo giovane. “Sono molto severi. Forse mi permetteranno di entrare più avanti. Ma non ce l’ho con loro. Sono tipi a posto.”

Verso la fine del primo tempo, un’ondata di gioia si spande nel gruppo. È arrivato Jay, un undicenne che è chiaramente uno dei preferiti dei Lanaken Youth. Ansimante, spiega che è in ritardo perché ha dovuto cenare con la sua famiglia, poi comincia a ballare al ritmo del tamburo. Il padre del portiere in seconda del Lanaken VV ci raggiunge in tribuna. “Bello, eh?” mi dice. “Portano i fuochi d’artificio, fanno atmosfera.”

Al novantesimo, il risultato è di 3 a 3. Poi, durante i supplementari, il Lanaken VV ottiene un calcio di rigore. “Se entra, ragazzi…!” dice Diaz. Ed è gol. I Lanaken Youth corrono sul campo, urlando. Si abbracciano e cantano e urlano nei megafoni.

Dopo la partita, i giocatori del Lanaken VV ringraziano ripetutamente il gruppo per il supporto. “I ragazzi sono sempre pronti a lanciare qualche fuoco d’artificio,” dice uno dei giocatori. “Sono dei grandi.” Il gruppo dei Lanaken Youth entra nello spogliatoio con i giocatori per continuare a festeggiare. Cantano un po’ di cori e i giocatori si uniscono a loro. “Lanaken VV olé olé!”

Mentre la squadra alza il volume della musica e comincia a stappare birre, i Lanaken Youth tornano sugli spalti per rimettere in ordine. “Grazie per essere venuto,” mi dice Dariano, e io li ringrazio a mia volta.

Continua a scorrere per vedere altre foto.