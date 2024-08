Un aereo ha filmato centinaia di mucche spiaggiate dopo l’uragano Harvey

Un sopralluogo aereo nel Texas orientale giorni dopo l’uragano Harvey ha trovato migliaia di bovini spiaggiati su piccoli pezzi di terra asciutta, circondati da una grossa quantità di acqua. Il video mostra queste isole su cui le mucche rischiano di morire per mancanza di cibo e acqua potabile.



“I bovini possono sopravvivere senza cibo per un certo numero di giorni, ma non senza acqua potabile,” ha scritto Dickie Vest, capo veterinario del Cleveland Amory Black Beauty Ranch, in un comunicato stampa. “Nelle aree dove arrivano le ondate oceaniche, l’acqua da cui sono circondati potrebbe essere troppo salata, e per questo sono in pericolo di vita.”



Videos by VICE

Il dipartimento di zona che si occupa di salute di piante e animali ha richiesto assistenza per l’emergenza animali e ha messo a disposizione dei veterinari per evitare la strage.



Il filmato, girato da Humane Society of the United States, mostra anche molte mucche già morte, o che nuotano in cerca della terraferma. Anche se nuotano meglio di quanto ci si aspetti, non possono stare in acqua per sempre, e hanno disperato bisogno di cibo e acqua.

La Humane Society sta lavorando insieme agli allevatori del Texas per una strategia di salvataggio, e per portare viveri a quelle che non possono essere salvate. Muovere grossi animali è possibile, ma ci vuole il giusto equipaggiamento e una certa esperienza per evitare di stressare ulteriormente gli animali. Il Texas è tra i maggiori allevatori di bovini, e molte delle aree più produttive sono state colpite violentemente dall’uragano.

Immagine: USDA

Anche se molti allevatori hanno cercato di salvare parte del bestiame, è stato impossibile salvare tutti, essendo centinaia di migliaia.



“Sappiamo che migliaia di animali e persone che li amano sono stati colpiti duramente dall’Uragano Harvey,” ha scritto Vest. “[Ma] anche il bestiame sta soffrendo, e molto.”