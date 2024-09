Un artista sta trasformando le macchine impolverate in capolavori

Al posto del solito “Lavami!” o “Se solo mia moglie fosse così zozza!”, l’artista e illustratore residente a Mosca ProBoyNick imprime opere d’arte stupende ed estremamente dettagliate sulle fiancate di veicoli ed enormi camion ricoperti dallo sporco.

Usando le dita e alcuni pennelli, l’artista, a.k.a. Nikita Golubev realizza cose come ritratti di animali, mani in preghiera, un intimo ritratto del volto di un uomo ed un gruppo di surfer che cavalcano un’onda di sporco. Si tratta di una vera e propria forma di vandalismo perché non solo è mobile, ma è anche temporanea — ciascun lavoro sarà sicuramente lavato via, o dalla pioggia o dal proprietario.

Videos by VICE

Prima di iniziare a realizzare le sue opere d’arte sporche, Golubev ha sperimentato con diversi medium come pittura, disegno, illustrazione e animazione fumetto. Ogni lavoro non solo mostri realismo, ma anche un certa personalità.

Guarda altri esempi di lavori sporchi qui di seguito:

Sulla sua pagina Facebook l’artista scrive: “non si sa mai cosa è in arrivo, restate sintonizzati.” Quindi non fatevi scappare altre opere d’arte sporche di ProBoyNick su Instagram e Behance.