Un giocatore di Zelda ha finalmente raccolto tutti i 900 semi korok

Le acque dello stagno sono tanto profonde quanto sporche. Anche se cerca di conservare l’immagine di azienda per famiglie e politically correct, Nintendo è nota per il suo essere incline allo humor. Dalle clip più buffe fino alle produzioni più disparate, in cui a capo delle aziende ci sono dei burattini, negli ultimi anni ci ha dato prova di essere un po’ la pecora nera tra le pietre miliari del gaming.

Uno scherzo particolarmente odioso lo ha inserito nel nuovo gioco di Zelda, Breath of the Wild. Uscito all’inizio di marzo per Wii e Nintendo Switch, catapulta il giocatore in un mondo sconfinato, che lo tiene occupato per dozzine di ore. Quello che può essere considerato il compito-Sisifo per i perfezionisti è collezionare i cosiddetti semi di korok, con cui ampliare lo spettro dei personaggi giocabili. In tutto si tratta di 900 pezzi, nascosti in un mondo di gioco grande diversi chilometri quadrati. Per ottenere ogni seme, si deve risolvere un piccolo indovinello.

Dopo un paio di settimane è uscito fuori il primo giocatore che è riuscito a collezionare tutti i semi. Un’opera d’arte che la casa di sviluppo dovrebbe almeno tenere in considerazione. Dovrebbe esserci in palio una pioggia d’oro, oppure un’arma potente. Ma come mostra l’utente di reddit xFateAwaitsx con uno screenshot, il risultato è piuttosto una merda.

Un vero e proprio “pezzo di merda”. Ok, un po’ dorato, ma del tutto inutile. La sua unica funzione è prendere per il culo il giocatore. Missione compiuta.

La reazione del gamer è stata però differente. Anche se molti falsi lodano il “coraggio” di Nintendo, alcuni si sentono truffati oppure continuano a ipotizzare che l’oggetto abbia una funzione segreta. Ma queste speranze vengono sconfermate da xFateAwaitsx che rende noto che “il regalo maleodorante” è del tutto inutile. In tutto, ha impiegato 172 ore di gioco in The Legend of Zelda: Breath of the Wild per trovarsi di fronte a una merda.

Shit happens!