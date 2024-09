Questo maestro del CGI ha creato un’illustrazione al giorno, per 10 anni

Ho un buon rapporto con la dedizione. Ho una relazione fissa da parecchi anni, ho ancora lo stesso account mail dai tempi del liceo, ecc. Ma quando ho saputo che Mike Winkelmann, il prolifico artista CGI e animatore, l’artista dietro alcuni dei nostri video preferiti di Flying Lotus e Brainfeeder, stava per impegnarsi per una decade con la sua serie Everyday , sono rimasto scioccato.

Per 10 anni ha postato una nuova illustrazione digitale — da astratte a figurative, da sci-fi a surreali, da serie a sarcastiche — ogni 24 ore.

Nel frattempo io ho a malapena una relazione costante con la colazione, ancora meno con la creatività.

Oggi l’artista, residente a Appleton, Wisconsin, pubblica il suo lavoro numero 3.650 di una serie ininterrotta che è passata attraverso pioggia e sole, malattia e salute, video musicali, lavori pubblicitari e due figli.

Oggigiorno non è strano imbattersi in sfide lanciate su Instagram o Tumblr che consistono nel produrre una nuova opera d’arte ogni giorno per un anno.In quasi tutti i casi il miglioramento dal primo lavoro al 356esimo è notevole.

Beeple ha iniziato la sua Everyday sotto il nome d’arte autoironico Beeple Crap prima di diventare un meme. Dopo il primo anno ha continuato, e non si è ancora fermato.

Il tratto distintivo nei suoi lavori video è il suono diegetico: ogni suono nella traccia è visibile nello schermo.

Ha anche realizzato centinaia di loop per VJ open-source, che ispirano i set di tutto il mondo.

Un processo grandioso, anche se lungo e dispendioso, che combinato con i musicisti tecnicamente brillanti con cui spesso lavora ha risultati straordinari. Le difficoltà sulla sua serie Everyday sono, comunque, più astratte, riguardano i software, gli stati mentali e soprattutto il tempo.

Ciononostante, lui insiste che tutti gli artisti possono farlo: “Cominciate a produrre lavori tutti i giorni”, dice a Creators. “E’ diventata una cosa molto popolare su Instagram, ma tante altre persone potrebbero beneficiarne. Tutto il tempo investito nel lavoro ripaga sempre. E se sei preoccupato sulla costanza, stai tranquillo, io salto la colazione molto spesso.”

The artwork Beeple made the day his now three-year-old daughter was born.

Continuate a seguire Beeple sul suo sito e su Instagram!

Per leggere l’intervista integrale, in inglese, andate qui.