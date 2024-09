Una conversazione Fetish a 360 gradi

Dopo il successo dell’esperienza in realtà virtuale di cui vi avevamo parlato l’anno scorso, Gol Goatha Project, Dennison Bertram è tornato negli spazi di Sbodio 32 in occasione della Design Week 2017 di Milano per presentare il suo nuovo lavoro: A Fetish Conversation.

Mettendo al centro del dialogo il concetto di fetish e l’infinità di modi in cui è declinabile, A Fetish Conversation è un dialogo intimo in realtà virtuale in cui lo spettatore è invitato a indossare un visore e a scegliere tra sei persone con cui interagire. Ognuna di loro ha una storia da raccontare, che riguarda il suo rapporto con il feticismo e con il sesso: episodi, confessioni, riflessioni sulla difficoltà di definire cosa sia davvero fetish e cosa no.

“Il fetish è un tema complicato: influenzato, distorto, interpretato e alterato dalla nostra interazione con la società. Grazie a rappresentanti di diverse età, generi, provenienze e orientamenti sessuali, questo lavoro scavalca le tipiche barriere che si sovrappongono al discorso sincero creando uno spazio virtuale unico,” scrive Dannison nel comunicato stampa. “Ho usato un video interattivo stereoscopico a 360 gradi per portare lo spettatore in uno spazio intimo, fuori dalla sua realtà soggettiva e lontano dai preconcetti.”

