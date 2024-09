La rivoluzione del 2014 ha fatto sì che la vita notturna di Kiev subisse un blocco. Quando le proteste si sono trasformate in rivolte e le autorità hanno aperto il fuoco contro i civili, il Paese è entrato definitivamente in crisi. Le ceneri della rivoluzione, però, hanno dato vita a una nuova generazione. Slava Lepsheev, che ha perso il suo lavoro a causa di una crisi finanziaria dovuta alla guerra, ne aveva abbastanza. Ha quindi deciso di dare vita a Cxema, un techno rave crudo e ipnotico portare in ogni luogo in cui riuscisse a montare un impianto, anche se non era del tutto legale. Abbiamo seguito Slava e i giovani più cool di Kiev mentre si preparavano per una notte al Cxema, dall’inizio della festa fino al sorgere del sole.

Guarda il video su i-D: Viaggio nel mondo dei rave underground di Kiev