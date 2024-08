“Manoscritto Voynich: la soluzione”. Il titolo dell’articolo firmato da Nicholas Gibbs sul Times Literary Supplement non sembra ammettere repliche: non una teoria o un’interpretazione ma una soluzione, come se il manoscritto più misterioso del mondo (scaricabile in pdf qui) fosse un problema matematico. Secondo il medievalista britannico, in effetti, questo illeggibile libretto antico è un enigma, più che un mistero, e bisognava trovare la chiave per decifrarlo. Non è stato il primo ad avere questa idea, e non sembra ancora essere riuscito a portarla fino in fondo, ma i suoi studi sembrano aggiungere tasselli importanti a uno sforzo collettivo di comprensione che si protrae da oltre un secolo. D’altronde, alcuni esperti hanno messo in dubbio la novità e la correttezza delle intuizioni di Gibbs, oltre alla sua stessa credibilità accademica.

Continua a leggere su Motherboard: Uno studioso avrebbe trovato ‘la soluzione’ del manoscritto di Voynich