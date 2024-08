Nulla grida 2018 come questo uovo di Pasqua a forma di avocado

Tu pensa: unire due cose per cui la gente notoriamente sbava su Instagram in un unico oggetto del desiderio. Genio!

Un uovo di Pasqua con le sembianze di un avocado è quanto di più orgasmico si possa pensare nel 2018, perciò solo attestati di stima per il pastry chef Dominique Ansel, che da Los Angeles ha pensato bene di cavalcare l’onda d’entusiasmo per questo frutto – stupendo quanto poco sostenibile – per cui tutti perdono la testa, producendo un uovo di Pasqua che ne prenda esattamente le somiglianze.

No, non è ripieno di guacamole, ma se lo aprite troverete un tenero avocado pronto ad accogliervi, e all’interno vi aspettano diversi ovetti di cioccolata bianca da condividere con i “chi vuoi” che si ritrovano a Pasqua.

L’huevocado, così come è stato ribattezzato, sarà purtroppo disponibile solo a Los Angeles fino al primo aprile, ma se vi trovate a New York è pronto il coniglio pasquale di cioccolata che ancora non si sa bene quale sorpresa nasconda, mentre i pulcini ficcati dentro un uovo sodo saranno invece a Londra.

Quella di Dominique non è la prima creazione straordinaria tra follia e foodporn: diventato famoso per aver lanciato infatti il suo Cronut, cioè un meraviglioso ibrido tra una ciambella e un croissant. – un croissant a forma di ciambella, per intenderci, una vera porcata nel senso migliore del termine – ha continuato a dare il là a dolci ibridi e dolci coreografici.

In un climax schizofrenico che ha portato mezzo mondo a coltivare le piante di questo frutto così buono e carino per permettere di fare bar a tema e cappuccini nel guscio di un avocado scavato, l’huevocado sarebbe la risposta innocua al gusto di colorante verde per tutti coloro che non possono più vivere senza.

