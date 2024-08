Vai a vedere Vipra nel Torpigna Colada tour

Vi avevamo parlato di Vipra qualche tempo fa, un progetto “a tre teste” che ci aveva regalato un mix che era tutto un ribollire di mutazioni di world music una più godereccia dell’altra—kuduro, dancehall, gqom e compagnia bella. Ora sono arrivate delle date che vi permetteranno di vederli dal vivo, dato che la Presto?! Records di Lorenzo Senni sta per stampare in vinile il loro EP Musica Jao, che potete ascoltare qua su Bandcamp.

In un’intervista rilasciata ai nostri colleghi di i-D, ne avevano parlato dicendo:

Videos by VICE

Musica Jao è il nome del nostro primo EP, ma è soprattutto un genere musicale borgataro-criptato. La crittografia e la musica sono le uniche armi che ci sono rimaste in quartiere.

Per sentirvi anche voi un po’ nella loro borgata, anche se solo per qualche oretta, andate a trovare Vipra e DJ Vatileaks in questi posti e in questi giorni:

Oppure vai a vedere Björk il 13 giugno a Roma e trova un modo per andare all’afterparty del concerto al MAXXI, o almeno così ci dicono.

Segui Noisey su Instagram e Facebook.