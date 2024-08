Umorismo, assurdità ed estetica DIY nelle foto di Vendula Knopovà

Per il Photo Issue 2017 abbiamo contattato fotografi da tutto il mondo. Poi abbiamo chiesto ai loro “idoli” di pubblicare qualche loro immagine. Il risultato è un dialogo tra artisti giovani e artisti affermati, un dialogo che tocca le corde dell’ispirazione. Da un lato rendiamo omaggio ai mostri sacri, dall’altro diamo spazio a nuovi artisti. Vendula Knopovà ha scelto Beni Bishof come suo “idolo”.

Vendula Knopovà è una fotografa ceca, ha trent’anni e vive tra Praga e Parigi. Si sta facendo un nome per la sua attitudine fuori dagli schemi: nelle sue foto coniuga fantasia e umorismo, e tutta un’estetica DIY—tanto che il suo primo libro Tutorial è caratterizzato tanto dalle foto scattate in famiglia quanto dai collage e dalle modifiche operate in seguito da lei. Ad aprile del 2017 proprio con questa serie ha vinto il gran premio della giuria a Hyeres, e nel corso dell’anno appena passato suo lavoro è stato esposto in Fondazione Prada Osservatorio nel corso di una collettiva.

Quelle che seguono sono alcune immagini tratte da Tutorial: