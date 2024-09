Crystal Moselle ci ha raccontato com’è riuscita a girare ‘The Wolfpack’

Abbiamo parlato con Crystal Moselle del suo nuovo documentario The Wolfpack. Il film, che ha vinto il Gran premio della giuria nella categoria documentari americani al Sundance Film Festival di quest’anno, segue la vita di sei fratelli adolescenti che vivono in un piccolo appartamento del Lower East Side. Educati in casa e tenuti separati dalla società, i ragazzi hanno un solo appiglio al mondo esterno: guardare film.

The Wolfpack sarà dal 23 ottobre in tutte le sale italiane, e in onda sempre il 23 ottobre alle 22.00 sul canale Crime+Investigation (canale 118 di Sky).