Questo video mostra com’è combattere e morire per lo Stato Islamico

VICE News è riuscita a ottenere un video esclusivo registrato da una telecamera frontale indossata da un combattente dello Stato Islamico (IS), morto mentre combatteva i peshmerga curdi nel nord dell’Iraq.

A differenza di quanto raccontato dalla propaganda di IS, che spesso narra di epiche vittorie ottenute sui campi di battaglia, il video da noi ottenuto mostra scene di caos, panico e ritirata.

