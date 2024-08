Putin ha mostrato un video dove i suoi nuovi missili raggiungono una villa di Trump

A meno di un mese dalle prossime elezioni presidenziali, l’attuale presidente della Russia Vladimir Putin ha tenuto un’Assemblea Federale, annunciato lo sviluppo da parte dell’esercito di nuovi armamenti nucleari, in grado di superare le difese americane e invitato il pubblico a partecipare alla gara per decidere che nome dare alle armi.

Il discorso è una tradizione annuale. Putin ha passato l’ultima mezz’ora delle due ore di comizio presentando al mondo le nuove capacità militari russe e non ha lasciato troppi dubbi su chi è il destinatario ultimo designato.

La prima arma presentata è stata l’RS-28 Sarmat, un grosso missile intercontinentale progettato per provocare un’esplosione nucleare ovunque nel mondo. “Grazie alla capacità di superare i sistemi di difesa missilistici, questo nuovo strumento può essere usato in qualsiasi situazione,” ha detto Putin. “Ora, guardiamo un video.”

La folla applaudiva mentre il montaggio mostrava le piattaforme di lancio mobile ICBM ferme nella natura innevata russa. Un missile si leva dal suolo e il video passa a un’animazione in CGI dello stesso missile che vola intorno al pianeta. L’obiettivo è la costa occidentale della Florida, un’area — come ha sottolineato Gizmodo — molto vicina alla residenza di Mar-a-Lago di Donald Trump. È importante notare che la Russia ha usato questo particolare render 3D di missili che si schiantano sulla Florida per anni. Ecco un video della stessa animazione caricato nel 2015.

Putin ha passato dieci minuti prima del video a dire al mondo che gli USA sono il motivo per cui la Russia ha creato il nuovo ICBM pesante. Nel 1972, Mosca e Washington hanno firmato un accorto anti-missili da guerra che limitava il numero di testate che ognuno dei due paesi poteva utilizzare. Nel 2001, l’amministrazione Bush si è ritirata dall’accordo.

Nel decennio successivo, gli Stati Uniti e gli alleati NATO hanno posizionato sistemi di difesa missilistica tutto intorno ai confini della Russia.

“I sistemi di difesa globale degli USA sono costituiti per lo più da missili balistici,” ha spiegato Putin. “E i missili balistici sono la base del nostro deterrente nucleare… ecco perché la Russia ha sviluppato… metodi estremamente efficaci per battere la difesa missilistica e tutti i nostri ICBM sono muniti di questi sistemi ora.”

Questa era solo la premessa per Putin. Ha mostrato un missile munito di testata nucleare e dotato di “traiettoria imprevedibile e raggio d’azione illimitato.” Stando alle sue parole, il nuovo missile è simile ai Tomahawk che Trump ha lanciato contro la Siria, ma capace di attraversare lunghe distanze e evitare le intercettazioni.

L’arma presentata subito dopo era un sottomarino senza equipaggio umano alimentato a energia nucleare. Stando a Putin, il sottomarino è più veloce di un siluro e in grado di trasportare sia armi convenzionali che nucleari.

La folla astante ha applaudito e Putin ha svelato un concorso per dare un nome alle armi di guerra. “I nomi per questi due nuovi sistemi di armi nucleari, il missile e il veicolo sottomarino, non li abbiamo ancora decisi,” ha detto. “Perciò, potete inviare le vostre proposte al sito del ministero della difesa.”

Dalle parole di Putin, è lampante da chi queste armi servono a difendersi. “Abbiamo avvisato ripetutamente gli USA e i membri europei della NATO, che compiremo azioni volte a neutralizzare la minaccia rappresentata dal dispiegamento dei loro missili di difesa,” ha detto. “Ci ignorano tutti. Nessuno vuole sentire le nostre ragioni. Bene, ascoltateci adesso.”

È importante sottolineare una serie di elementi. Innanzitutto, Putin è in corsa per farsi rieleggere a marzo e questo discorso all’Assemblea Federale va letto come parte della sua campagna. Gli analisti della Difesa conoscono da un po’ di anni molti di questi sistemi, ma è difficile giudicare il loro valore reale senza provarli in guerra — sapete com’è.

In tutti i filmati mostrati da Putin durante il discorso, la vita reale ha sempre lasciato il posto ai filmati in CGI. Si vede un vero e proprio missile partire da terra, ma poi si passa a un missile in CGI che raggiunge la Florida, oppure un vero e proprio equipaggio di sommergibili che opera con gli strumenti di bordo, ma il piccolo sottomarino invisibile mostrato di seguito è puro frutto della computer grafica.

La televisione di Stato russa è solita trasmettere immagini finte per parlare di guerre reali. All’inizio di questa settimana, ha trasmesso dei filmati con scene prese da un videogioco e ha cercato di farle passarlo come video della guerra in Siria. ”Posso assicurarvi che tutte queste cose esistono veramente e funzionano molto bene,” ha detto Putin. Forse ha ragione, ma se le si guarda dall’esterno, è impossibile saperlo per certo.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.