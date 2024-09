Vinci i biglietti per DJ Stingray e Aïsha Devi a Firenze

Non sempre Fashion Week è sinonimo di buona musica, come abbiamo già potuto constatare. Ma per fortuna quest’anno, in occasione della settimana della moda di Pitti Immagine Uomo a Firenze, ci pensa Disco_nnect a salvare la baracca con l’aiuto di QVIN Florence e Autentica, organizzando una serata esclusiva nella storica cornice del Teatro Puccini con due artisti internazionali che dovrebbero far salivare tutti gli umani dotati di orecchie.

Giovedì 12 gennaio infatti il teatro ospiterà DJ Stingray, già fondatore del collettivo Urban Tribe negli anni Novanta insieme a Carl Craig, Shake Shakir e Moodymann e poi collaboratore di Underground Resistance, e Aïsha Devi, producer svizzera di origini nepalesi, fondatrice dell’etichetta elettronica sperimentale Danse Noire e visionaria costruttrice di brani che coniugano spiritualità post-umana e beat industriali in mantra digitali tra trance, drone, minimal e techno. La scaletta sarà completata da un DJ set di Herva, giovane producer fiorentino che ha debuttato quest’anno su Planet Mu con l’album Kila.

L’organizzazione ha dato ai lettori di Noisey l’opportunità di vincere due ingressi gratuiti alla serata, l’unica cosa che dovrete fare sarà mandare una mail a festa@vice.com con oggetto Fatemi entrare al Puccini, rispondendo alla seguente domanda: Come si chiamava il progetto di DJ Stingray insieme a Trackmaster Lou che debuttò nel 1987 con Time To Party per la leggendaria etichetta Express Records?



Segnatevi l’evento sul calendario e ci vediamo al Puccini.

Foto per gentile concessione di Disco_nnect.



