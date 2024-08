Tutti i VIP sgamati a provarci con sconosciute su Instagram

Se c’è una cosa che i social media mi hanno insegnato riguardo alle celebrità è che le persone famose sono esattamente come noi: arrapate, annoiate e costantemente incollate a Instagram. È per questo che la notizia che il cantante dei Maroon 5 Adam Levine ha mandato messaggi zozzi a varie donne via DM non mi ha particolarmente scioccata; “Moves Like Jagger” non poteva essere che il parto di una mente scellerata.

Mano a mano che saltavano fuori donne armate di screenshot di Levine che si esprimeva liberamente nella loro posta in arrivo, ho compreso la magnitudo delle sue trasgressioni, tanto nei confronti dell’istituzione del matrimonio quanto di quella del flirt. Vale la pena prendersi un momento per valutare la sua posizione nella classifica dei VIP che slidano nei DM. O, almeno, quelli che conosciamo.

Nota sul metodo: abbiamo omesso gli scambi di DM esplicitamente sessuali che comprendevano violenza e/o minorenni. Questo ha fatto scendere drasticamente il numero dei partecipanti a questo gioco, ma forse ne parleremo in un altro articolo.

6. Drake

Drake, Drake, Drake. La superstar più arrapata *ahem* più romantica del Canada non poteva stare fuori da questa lista. Fu Mia Khalifa a lanciare una frecciatina a Drake nel 2015, rivelando di essersi trovata nei DM una sua foto “mezzo nudo” da lei definita “imbarazzante.” Drake non ha mai risposto pubblicamente a Khalifa e non sono mai stati diffusi screenshot di questo messaggio, ma basandoci su tutto quello che già sappiamo di lui, io le credo.

VOTO: 2 su 10 emoji della melanzana per mancanza di creatività. Mi aspettavo di più da un artista il cui intero personaggio si basa sull’essere viscido.

5. Adam Levine

Adam Levine drama is boring, but finding out he sexts like he's 17 and hasn't ever fucked is funny pic.twitter.com/8VZYyHUH9d — Isaac (@GalaxyPeaBrain) September 20, 2022

TikTok brulica di opinioni su Adam Levine in questo momento, e per un buon motivo: gira voce che abbia espresso il desiderio di chiamare il suo prossimo figlio con il nome di una delle sue amanti, una mossa che gli garantirebbe un posto per l’eternità nella Hall of Fame dei Pezzi di Merda, se esistesse (e se ci sono degli investitori disposti a fondarla, contattatemi). Da quel momento altre donne hanno condiviso screenshot di messaggi di Levine, che confermano che, per essere un VIP, Adam ci sa fare quanto il tizio che risponde a ogni tua story su Instagram ma si nasconde dietro i frigo delle pizze surgelate se ti incrocia al supermercato. Che imbarazzo.

VOTO: 3 su 10 “ahahahah”. Non solo è estremamente da stronzi tradire tua moglie incinta, ma è profondamente rivelatore che gran parte di queste donne gli abbiano dato il 2 di picche. E del resto con approcci come “Offrirei una bistecca per cena al tuo culo,” chi vuoi che ci stia?

4. Justin Bieber

Did this actually just happen… lmao

Justin Bieber just messaged the gym that I work at and asked who I was hahahaha WTF pic.twitter.com/mktcdB1iDP — Jessi (@jessicagober) August 9, 2017

L’anno è il 2017. Justin Bieber sta per tornare insieme a Selena Gomez per l’ultima volta (per ora). Ma soltanto pochi mesi prima, aveva mandato dal nulla un DM all’account di una palestra di Savannah, in Georgia, con una semplice richiesta: “Chi è la ragazza nel vostro ultimo post?” Evidentemente non era una sua fan, visto che ha postato gli screenshot del DM su Twitter seguiti da foto del suo futuro marito. Che cuore di ghiaccio!

VOTO: 6 su 10 pagine Esplora di Instagram. Questo DM è teneramente normale, un ricordo dell’epoca pre-cristiana di Bieber. Non è il Bieber che piscia in un secchio e urla ‘Fuck Bill Clinton!’, certo, ma quelle sono cose che capitano una volta al millennio.

3. LeBron James

Stando a un articolo uscito su GQ nel 2016, uno dei più grandi giocatori di pallacanestro di tutti i tempi ci prova con le donne usando le stesse parole che usano i miei colleghi quando vogliono mandarmi il piano ferie di Natale. LeBron James è comparso in qualche altro inbox da quando la modella Rachel Bush ha twittato questo screenshot nel 2016. Ogni volta, i suoi messaggi sono stati quasi completamente innocui… il che ha completamente senso, dato che è sposato con il suo primo amore delle superiori dal 2013.

VOTO: 7 su 10 “smetti di seguire”. Questo DM è fatto apposta per poter essere negato, ed è una cosa che rispetto. È soltanto un peccato che James abbia sparato le sue cartucce prima che Instagram implementasse la funzione “annulla invio”.

2. Salman Rushdie

Feel like he’s on the mend enough for me to mention that Salman Rushdie, who does genuinely beautiful things with words, once texted a woman “you look so gorgeous and hottt! [sic]” https://t.co/USEEq1ToJq — Zack Budryk (@BudrykZack) September 21, 2022

C’è qualcosa di estremamente commovente in un messaggio da provolone da parte di uno dei più grandi intellettuali contemporanei. Come ha evidenziato un post del 2011 su Gawker, Rushdie ha la fama del donnaiolo, quindi forse i suoi DM da allupato fanno parte del suo fascino. Anche se ha smentito le notizie della sua relazione con la star del reality show High Society Devorah Rose, il fatto che l’abbia chiamata “so gorgeous and hottt!” in un messaggio privato su Facebook avrà per sempre un posto nella sua opera.

VOTO: 8 su 10 Booker Prize, qualunque cosa sia.

1. Ben Affleck

obsessed with ben affleck as a concept pic.twitter.com/lsrEfVXDE9 — jess white (@jessf_white) May 3, 2021

Prima che lui e Jennifer Lopez si sposassero—dopo che l’ex-moglie Jennifer Garner l’aveva accompagnato in rehab dandogli da mangiare fast food lungo la strada—Ben Affleck ha passato un po’ di tempo a esplorare Raya, la app per appuntamenti che in teoria dovrebbe essere solo per celebrità ma nella pratica ospita ogni musicista e dipendente di VICE con la spunta blu sui social. La sua permanenza su questa app ha dato alla luce quello che per me è il miglior DM VIP mai realizzato: un video selfie che ha inviato a una donna di nome Nivine. “Nivine, perché mi hai tolto il match? Sono io,” dice semplicemente Affleck. Non mi vergogno di dire che non solo avrei tenuto questo video per me (e al massimo per alcune delle mie chat di gruppo con amiche), ma ci sarei stata di brutto. Fortunatamente per J. Lo, non uso più Raya.

VOTO: 10 su 10 ban da Raya per aver screenshottato. Questo video è perfetto.

BONUS: Tiger Woods

Lo scandalo del sexting di Tiger Woods si è svolto in epoca pre-Instagram, ma credo che meriti un riconoscimento in questo articolo. Dopotutto, Woods è stato un pioniere dell’utilizzo di internet per sfogare la propria libido—è il Davy Crockett della depravazione online. Sono abbastanza sicura di aver imparato cosa fosse il sexting grazie a Woods. Jeff Bezos (un altro potenziale candidato con il suo famoso scambio con la “alive girl”) se lo sogna, il brio delle conversazioni di Woods con le sue numerose amanti. Voglio dire, dai:

Screenshot via New York Post

DAI!

Screenshot via New York Post

VOTO: 100 su 10 mazze da golf sul parabrezza. Atleta e sexter straordinario.