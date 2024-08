Vivere ad Auschwitz oggi

Il 27 gennaio 2018 cade il 73esimo anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau, il campo di concentramento nel sud della Polonia dove tra il 1940 e il 1945 furono uccisi dai nazisti circa un milione di ebrei.

Oggi Oświęcim, la città dove ha sede il memoriale di Auschwitz, ha 40mila abitanti e attrae due milioni di turisti all’anno. Nel 2016 il fotografo tedesco Felix Adler ci ha passato sei settimane per capire com’è vivere in un luogo del genere.

Attraverso una serie di brevi interviste, Adler ha scoperto che la maggior parte dei visitatori che vanno ad Auschwitz passano meno di un giorno in città e che gli abitanti del luogo cercano di andare avanti con la loro vita senza pensare continuamente a quello che è successo nei dintorni della loro città.

Qui sotto, una serie di foto e interviste a persone che vivono nella zona di Auschwitz. Per vedere altre foto di Felix, vai sul suo sito.

BEATA

“Se ci rifletti, fa effettivamente un po’ strano dire, ‘Sono di Auschwitz.’ Ma la vita qui è normalissima. Hanno anche appena aperto un nuovo centro commerciale, non vedo l’ora di andarci.”

LESZEK

“Non ho scelto di stare qui, ci sono nato e basta. E devo anche guadagnarmi da vivere,” spiega il proprietario di un impianto a carbone che sorge sul terreno di un’ex fabbrica di munizioni Krupp, dove i prigionieri erano costretti ai lavori forzati.”

KRZYSZTOF

“Sono un testimone di Geova, ed è mio dovere diffondere la parola di Dio,” dice Krzysztof fuori dalla Sala del Regno. “Tolti i milioni di persone che tragicamente hanno perso la vita qui, che ovviamente è un fatto terribile, è un posto come un altro, dove la gente lavora per tirare avanti. E Dio può aiutarli in questo.”

MARIJA

“Mi piace qui, soprattutto d’estate. Sono nata nell’est della Polonia, vicino a Leopoli, che oggi è in Ucraina. Poi sono venuta ad Auschwitz.”

DAREK

“Non è male qui—è una città bellissima e i turisti che vengono a visitare i campi mi danno sempre qualche soldino.”

MARTIN E PIOTR

“È strano dire che sei di Auschwitz,” dice Martin. “Una volta, a Poznan, quando abbiamo detto che viviamo qui ci hanno chiesto se stavamo nel campo.”



ZBYSZEK

“Qui mi chiamano tutti il Re!”

JAN

“Mio nipote è James A. Pawelczyk, il primo polacco a essere andato nello spazio,” mi ha detto soddisfatto questo pescatore.

TOMASZ

Tomasz va tutti i giorni a prendere il sole sul fiume Sola. All’epoca del campo di concentramento, le SS venivano qui a disfarsi delle ceneri dei forni crematori. Rudolf Höß, il primo comandante del campo di concentramento, ci portava a giocare i figli.

NATALIA

“In realtà sono di Cracovia. Sono venuta qui a trovare la nonna del mio ragazzo. Vivere qui mi farebbe decisamente strano.”