Waffle e Caviale

Totale: 1 ora

Ingredienti



150 g di farina multiuso

150 g di farina di grano saraceno

25 g di zucchero

10 g di lievito in polvere

6 g di bicarbonato di sodio

3 g di sale

600 ml di latticello

125 g di burro, sciolto

2 uova grandi leggermente sbattute

200 g di panna acida

1 lattina di caviale

Pepe nero macinato fresco

Videos by VICE

Preparazione

1. Setaccia le farine, lo zucchero, il lieviti, il bicarbonato e il sale in una ciotola grande. Prendi un’altra ciotola e usala per mescolare insieme il latticello, il burro e le uova. Aggiungi sempre a quest’ultima gli ingredienti asciutti, e mescola fino ad amalgamazione. Riponi l’impasto in frigo per 30 minuti.

2. Prepara la macchina per i waffle e cuoci l’impasto fino a doratura. Trasferisci il tutto su di un tagliere e lascia raffreddare prima di tagliare ogni waffle in 4 parti.

3. Guarnisci ogni pezzo con un cucchiaio di panna acida, uno di caviale e una leggera spruzzata di pepe.



Tratto da: Chef’s Night Out: Andrew McConnell