I poster motivazionali di Werner Herzog lodano il peso insostenibile dell’esistenza

Buono o cattivo, è sempre un giorno vivido nella vita di Werner Herzog, e questi poster motivazionali—conosciuti come Herzog Inspirationals—dovrebbero provarlo. L’acclamato regista di film che includono Grizzly Man, Aguirre, The Wrath of God, e il documentario in 3D Cave of Forgotten Dreams, Herzog è ben noto per il suo cupo accento tedesco e per la sua visione realistica in modo schiacciante della vita, dell’universo, e di tutto quello che c’è in mezzo.

Qui ci sono perle di saggezza consacrata tra cui “La vita umana è parte di un’infinita catena di catastrofi, l’estinzione dei dinosauri è solo uno di questi eventi. Noi sembriamo essere il prossimo,” e “La civilizzazione è come un sottile strato di ghiaccio sopra un profondo oceano di caos e oscurità,” accoppiate con immagini di stock pittoresche, di paesaggi e animali che vi arrancano attraverso inutilmente. Se avete bisogno di un tiramisù, questi potrebbero non essere i poster adatti a voi. Altrimenti, per una sana dose di ansia esistenzialista, date un’occhiata a Herzog Inspirationals:

