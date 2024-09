YG è uno di quei rapper che sembra non fermarsi mai. A novembre ha pubblicato il suo ultimo mixtape, Red Friday, e allora aveva annunciato che ne sarebbe arrivato un altro nel 2017: il terzo capitolo della sua serie Just Re’d Up. E ora sono arrivati più dettagli: il mixtape di chiamerà Just Re’d Up 3: Know Your Worth e sarà prodotto interamente da—attenzione attenzione—DJ Mustard, cioè il produttore assieme a cui YG è diventato famoso.



Dopo aver condiviso un’esaltante prima parte di carriera, culminata nella pubblicazione dell’esordio di YG My Krazy Life, Mustard postò un tweet in cui sosteneva di non essere stato pagato da Def Jam per il suo lavoro sull’album. YG rispose con un post su Instagram tutto in caps lock bello incazzato, e da allora—nonostante Mustard disse successivamente che il litigio gli era servito a capire come migliorare il loro rapporto, e che YG era suo “fratello”—i due non hanno più collaborato. Fino ad ora.



Qua sotto trovate il primo singolo tratto dal progetto, “Pop It, Shake It”. È, nel suo piccolo, un viaggio nella storia dell’hip-hop: contiene infatti elementi della bounce di New Orleans (un genere nato verso la fine degli anni Ottanta, qua altre informazioni) e contiene parti vocali di Choppa, che nel 2002 spaccò tutto con la sua “Choppa Style.” Ascoltate e sentitevi un po’ più vicini a Compton.



Leggi: YG è il nuovo volto del rap impegnato

Segui Noisey su Twitter e su Facebook.