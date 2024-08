Qualcuno ha sparato a Young Dolph

Young Dolph è stato ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco. Il rapper di Memphis, che ha 32 anni, è stato aggredito nel parcheggio di un hotel a Hollywood nel primo pomeriggio di ieri, martedì 26 settembre. La polizia californiana ha arrestato una persona ma sta ancora cercando il colpevole, e ha confermato ai media che Dolph è in condizione stabile.

Nello stesso hotel stava alloggiando il rapper Yo Gotti, che ha un passato complicato con Dolph: i due si stanno scambiando frecciate da tempo, dopo che Dolph rifiutò un’offerta di contratto da parte di Gotti. A quanto riporta TMZ, dietro alla sparatoria potrebbe esserci un alterco tra le loro crew. Alcuni testimoni hanno confermato alla polizia che Gotti era presente, e che qualcuno avrebbe aperto il fuoco su Dolph dopo che questo era rimasto a terra durante una rissa.

Videos by VICE

Non è la prima volta che Dolph subisce un agguato: lo scorso febbraio qualcuno sparò più di 100 colpi di arma da fuoco alla sua macchina mentre si stava dirigendo verso un concerto, ma fortunatamente la vettura era corazzata e dotata di vetri antiproiettile. Poco dopo, Dolph aveva pubblicato una canzone in cui parlava dell’incidente, “100 Shots”, pubblicata come primo singolo dal suo secondo album, Bulletproof, uscito ad aprile. La polizia aveva arrestato Black Youngsta, un altro rapper di Memphis, assieme a suoi due affiliati per un suo teorico coinvolgimento nell’agguato.

Auguriamo a Dolph il meglio, vi terremo aggiornati sulle sue condizioni.



Segui Noisey su Instagram e Facebook.