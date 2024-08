Queste sono le categorie di porno del 2018 secondo YouPorn

È luogo comune piuttosto conosciuto e veritiero che l’industria del porno, da sempre, sia il motore perpetuo del progresso tecnologico umano. Recentemente questa tendenza ha messo il piede a tavoletta sull’acceleratore con l’avvento dei porno deepfakes, una nuova tecnica in grado di acquisire le caratteristiche somatiche di una persona a partire da una serie di sue foto e di trasporle poi su un video in maniera inquietantemente realistica.

Nonostante ciò, qualche giorno fa YouPorn ha deciso di portare tutto questo al livello successivo annunciando al mondo i porno che cercheremo nel 2018. I ‘Foresights‘ sono una lista di termini di ricerca che YouPorn ha generato grazie a una rete neurale ricorsiva a cui è stata data in pasto la top 30.000 dei termini di ricerca del 2017. I risultati sono così sensazionali che, complice la mancanza di informazioni tecniche ad accompagnare la lista, mi hanno fatto seriamente dubitare della loro legittimità.

Videos by VICE

Per questo motivo ho esaudito uno dei miei più grandi sogni e ho finalmente trovato una ragione sensata per scrivere una mail a YouPorn, “abbiamo usato una rete neurale ricorsiva piuttosto standard,” mi ha spiegato Alex Harris, direttore delle comunicazioni di YouPorn. “Eravamo curiosi di vedere, per divertirci, che cosa avrebbe predetto la nostra intelligenza artificiale addestrata, e il risultato è questa lista abbastanza esilarante.”

La lista di YouPorn

A leggere attentamente la lista si può in qualche modo percepire lo zeitgeist globale degli anni correnti, ma sopratutto ci si può chiedere che tipo di porno possano saltare fuori dopo aver cercato termini come ‘lesbian masturbinge’ o ‘doot sex‘. Per approfondire meglio questo viaggio nell’immaginifico ho fatto questa domanda alla redazione tutta di VICE Italia.

spray and pay

Simile al bukkake, ma sul finale viene rovesciato sulla persona anche un secchio di contanti: quelli che rimangono attaccati sono suoi. — Giacomo Stefanini di Noisey Italia

shy ol mate

Cara AI, ti sei forse persa una lettera per strada? Perché shy _old_ mate lo capisco, è il tipello che mi piaceva alle medie invecchiato di 30 anni e che ancora mi piace. Ma così, senza quella _d_ , mi sembra il nome di una bevanda rigenerante tutta naturale. — Anonimo ma fiducioso

blowmowjob

One man went to mow, blowmowjob a meadow. — Elena Viale, Senior Editor di VICE Italia

dick hover

Video in stile candid camera in cui un uomo avvicina il pene a una varietà di cose e persone in setting pubblici, senza mai toccarli. Per esibizionisti misofobici. — Giacomo Stefanini, Editor di Noisey Italia

Senator Stormy

Immagino un senatore americano che si occupa *esclusivamente* di catastrofi naturali e disastri ambientali. Orgasmi a ripetizione assicurati con Senator Stormy. Altro che pornoattori, sul set vogliamo politici e statisti. — Anonimo ma fiducioso

lesbian masturbinge

La telecamera inquadra ragazze su un letto che si masturbano guardando un video con ragazze che si masturbano che stanno guardando un video con ragazze che si masturbano e così all’infinito, un mega loop di masturbazioni lesbiche — Marta Magni, Social Media Editor di VICE Italia

wow

Come dice una mia amica molto saggia “il sesso brutto e triste è sempre disponibile”. Nella categoria WOW invece vengono raccolti solo video di scopate della vita. — Antonella Di Biase, Video Editor di Motherboard Italia

cock milking table

Persona dotata di pene si stende, pancia in giù, su un tavolo con un buco in corrispondenza del suo pene. Una o più persone lo mungono da sotto il tavolo, come in una sorta di gloryhole decostruito. — EIia Alovisi, Staff Writer di Noisey Italia

free iGlasses porn

Se questa categoria comprende la spedizione a casa di occhiali da vista completamente gratis GRAZIE PORNHUB O NON SO CHI PER AVERLA INVENTATA. Altrimenti non capisco. Volete vedere persone a cui vengono regalati occhiali super tecnologici? O forse gli occhiali super tecnologici sono il device su cui vedere free porn? Resto interdetta. — Anonimo ma fiducioso

beaf buts compilation

Be’, qui è facile c’è qualcuno che ha il fetish della carne di manzo (ho un amico per esempio che la sera non mangia carboidrati, probabile che ne sappia qualcosa) e questi video sono sequenze di primi piani di deretani di vacca presi a sculacciate — Elena Viale, Senior Editor di VICE Italia

passionation

Cercando su Google, passionation è: 1) una piattaforma su cui “brands and influencers meet”; 2) un blog con una pessima grafica che coniuga passione (passion) e immaginazione (imagination); 3) un pezzo hard trance; 4) un profilo su WoW. In pratica, un genere che ha il potenziale per distruggere Internet. — Alice Rossi, Editor-in-Chief di VICE Italia

cornal

Se è vero che ci sono soltanto due cose certe nella vita, la morte e l’adulterio, il cornal porn è un ottimo candidato per essere quello più realistico della lista. — Antonella Di Biase, Video Editor di Motherboard Italia

german mom hour

La trama dei video è sempre la stessa: uno studente universitario tedesco va a trovare sua madre, che per un’ora lo rimpinza di dolci pesantissimi e domande insopportabili sulla sua vita. Per sfuggire alla noia, il ragazzo sarà disposto a ogni tipo di atto sessuale estremo. — Giacomo Stefanini, Editor di Noisey Italia

Segui Federico su Twitter: @nejrottif