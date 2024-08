Questo Youtuber sistema i siti brutti, ed è una goduria

Per me, la differenza tra una user interface buona e una cattiva cambia completamente la mia esperienza con il prodotto. È la differenza tra un’interfaccia pulita e piacevole che ti accoglie e ti permette di sfruttare ogni funzione del sito (mi vengono in mente Todoist e Dropbox) e della monnezza inutilizzabile che ti risucchia e ti fagocita come una distesa di sabbie mobile (pensate a Microsoft Bob dei primi anni ’90).

Fortunatamente per gli appassionati di design come me, il trend di miglioramento nelle interfacce utente in tutto il web è piuttosto condiviso, e quegli sviluppatori che non hanno troppo gusto nel design si possono iscrivere a servizi offerti da altri designer di interfacce come Meet Steve Schoeger. È un designer di interfacce utente, e presentatore di una serie chiamata “Refactoring UI” su YouTube, dove prende dei siti web inviatigli dai loro sviluppatori e li sistema spiegando alcuni concetti cruciali nel design delle interfacce.

Guardarlo è decisamente una goduria.

Questo video, in cui Schoeger prende una pagina di un sito che gli è stato sottoposto e la sistema per dargli più aria, ha raggiunto la cima della subreddit r/ArtisanVideos, dove è stato postato lo scorso giovedì. Un commentatore ha scritto “Leggendo il titolo ero certo che non avrei guardato l’intero video. Ma sono passati 14 minuti e mezzo ed eccoci qui.” Un altro commentatore sul sito ha scritto, “Pagherei per vedere questo tizio ri-progettare la front page di Reddit.”

Questo è solo il secondo episodio della serie — il primo mostra Schoeger che cerca di migliorare la pagina di checkout di un sito che gli è stato inviato mentre insegna gli spettatori a rendere una interfaccia utente anonima più vivace e come cercare l’ispirazione per il layout della tua interfaccia. Il processo vero e proprio di design si consuma dentro Sketch, un popolare editor di grafica vettoriale e tool per il design di interfacce utente — e anche se questo è solo il secondo elemento della serie di case study, l’ambizione di Schoegher è di avere a disposizione un archivio di case studies da cui gli sviluppatori e gli aspiranti designer possano imparare come lavorare con le interfacce “attraverso tattiche specifiche e consigli pratici.”

È molto probabile che, anche se non sei un aspirante designer, sarà parecchio piacevole vedere apparire le nuove interfacce riprogettate. C’è qualcosa in questo processo che è davvero incredibilmente piacevole e, chi lo sa, potreste imparare anche qualcosa.

