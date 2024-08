Tien dingen die je altijd al wilde vragen aan een mannelijke escort

Als je Freddy Gong vraagt waarom hij escort is geworden, vertelt hij dat hij ooit meedeed aan een gangbang. Toen hij zijn pik tevoorschijn toverde, zei een vriend: “Dude, daar kan je geld mee verdienen.” Vier maanden later begon de 27-jarige Gong te werken als escort.

Gong had al ervaring als pornoacteur, maar toch was zijn nieuwe baan een behoorlijke uitdaging. “Van hotel naar hotel rijden om vreemden te ontmoeten voor erotische dates, dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben.” Hij veranderde van gedachten nadat zijn collega Jason Steel hem een keer meenam naar een escort-date met een stelletje. “Het was een droom die uitkwam voor die twee om een keer seks te hebben met pornosterren.” Gongs afspraakjes draaien overigens niet altijd om seks: “Soms wil een vrouw gewoon lekker met me naar de bioscoop, of een hapje eten.”

Videos by VICE

Een uurtje Freddy Gong kost 400 euro. Voor 1500 euro is hij de hele nacht van jou. Zijn pik is 23 centimeter lang en 5 centimeter breed.

VICE: Wat geef jij vrouwen dat ze van hun vriendjes niet krijgen?

Freddy Gong: Ze zijn vaak onderdanig. Ze willen zich onderwerpen. Met hun vriend of echtgenoot durven ze geen harde seks te hebben. Er zijn ook mannen die hem niet omhoog kunnen krijgen. Dan neem ik hun werk over. Ik ben er niet trots op dat vrouwen hun partners bedriegen met mij, maar ja, het is nou eenmaal mijn beroep.

Wat voor mensen huren jou in?

Het zijn vaak stellen. De mannen willen graag toekijken terwijl hun vrouw wordt geneukt door een zwarte man. Ze zijn meestal ergens in de dertig, maar soms ook in de vijftig. Ik word ook vaak geboekt door sugar daddies. Dan moet ik met de jonge vrouwen die zij financieren naar bed. Die zijn soms pas een jaar of twintig. Als ik een hotelkamer binnenkom en ik zie dat een vrouw zo jong is, vraag ik altijd eerst om legitimatie.

Homoseksuele of biseksuele mannen nemen ook vaak contact op, maar ik doe het alleen met vrouwen. Ik ben een keer voor de gek gehouden met foto’s van een vrouw. Toen ik aankwam op de ontmoetingsplaats, besefte ik dat de cliënt een man was. Hij zei dat hij me per se wilde.

Wat was de slechtste seks die je ooit tijdens je werk hebt gehad?

Ik was gevraagd voor een orgie in een hotelkamer. Het echtpaar dat de orgie organiseerde had een paar vrienden uitgenodigd en een stuk of vijf escortmannen. Het was gezellig, tot iedereen coke begon te snuiven. Ik gebruik zelf geen drugs en ik drink bijna nooit alcohol. De drugs veranderde de stemming enorm: die lui flipten door de coke en werden agressief. Toen werd het voor mij lastig om stijf te worden. Met veel moeite lukte het, maar ik hoop zoiets niet nog eens te ervaren.

Zijn er dingen die je niet doet?

Ik ben niet dol op gekke fetisjen, bondage, voorbinddildo’s en alles wat te maken heeft met latex. En dingen met mannen. Soms wil een man meedoen als ik hun vrouw neuk, maar dat kan niet. Als ze goed betalen, pis ik in een beker. Er is een man die dat graag wil. Ik ontmoet hem ergens in het openbaar en geef hem een beker met mijn pis. Daar krijg ik vierhonderd euro voor. Hij wil per se pis van een zwarte man. Je hebt het stereotype dat zwarte mannen allemaal een enorme lul hebben en heel goed zijn in seks. Daarom word ik zo vaak geboekt. Ik ervaar dat niet als racistisch, maar juist als een manier om mensen hun fantasie te laten uitkomen.

Walg je weleens van je klanten?

Soms. Ik begon met porno en als escort omdat ik seks wilde met mooie vrouwen. Dat was mijn droom. Maar meestal weet ik van tevoren niet wie me heeft geboekt. Ik kan klanten ook niet eerst om een foto vragen. Dan zijn ze beledigd en boeken ze me niet meer. Als ik een vrouw niet leuk vind, moet ik toch met haar naar bed. Ik ben ooit een keer geboekt door een oudere man als verjaardagscadeautje voor zijn vrouw. Die was 65. Haar man keek toe terwijl ik haar nam. Ik kan je zeggen, het ging niet van harte.

Hoe zorg je ervoor dat je altijd een harde lul hebt?

Sommige van mijn collega’s nemen viagra. Maar ik concentreer me op mezelf en ik stel me voor dat ik het met Shakira doe. Je probeert er niet aan te denken dat je in een kamer bent met een ouder echtpaar. Bovendien ben je geboekt om die vrouw gelukkig te maken. Dat vereist ook concentratie.

Wat was je gekste klus?

Ik werd ooit ingehuurd als Dancing Bear op de achttiende verjaardag van een meisje. Dat zijn feestjes waar een stripper of escort optreedt die dan gepijpt wordt door de jarige. In het bijzijn van haar vriendinnen. Van tevoren vond ik dat een beetje creepy, ik had nog nooit zoiets meegemaakt. De meisjes waren allemaal erg jong, maar degene die mij moest pijpen was sowieso meerderjarig.

Kom je altijd klaar tijdens je werk?

Als ik in een pornofilm speel sowieso. Dan wordt het van me verwacht. Als escort kom ik alleen klaar als de klant er expliciet om vraagt. Ik zie het zo: sperma kost energie, en ik wil geen energie verspillen. Soms ben ik ook gewoon te moe om klaar te komen. Het vergt veel concentratie en kracht. Ik laat liever vrouwen klaarkomen. Als ik hun lichaam heb bestudeerd en erachter ben gekomen of ze van snel of langzaam houden, lukt het me meestal om ze te laten klaarkomen. Het is me maar een keer gebeurd dat het me niet lukte, wat ik ook deed en hoe vaak ik het ook probeerde.

Ben je ooit verliefd geworden op een klant?

Nee, maar er zijn wel klanten waar ik echt dol op ben. Ik ben bijvoorbeeld zeer goede vrienden geworden met een alleenstaande moeder. We eten samen of we hebben seks, maar ze stuurt me ook berichtjes om te vragen hoe het met me gaat. Ik kan haar geen geld meer in rekening brengen. Verdomme, ik denk dat ze me heeft misleid.

Wat vind je moeder ervan dat je escort bent?

Ik ben opgegroeid in Engeland. Mijn moeder is een paar jaar geleden terug naar Ghana verhuisd. Vorig jaar kwam ze erachter dat ik porno maak. Van mijn werk als escort weet ze niet. In Duitsland zijn mensen ontzettend open op seksueel gebied, meer dan in andere Europese landen. Maar in Afrikaanse landen heerst een andere mentaliteit. Mijn moeder is streng katholiek. Toen ze me opbelde om te vragen om opheldering, zei ik dat ze het verkeerd had begrepen. Ze was behoorlijk overstuur. Later belde ik haar opnieuw om uit te leggen dat mensen in Europa er heel anders over denken, dat het niet zo erg is. Ze zegt nu dat ze het goed vindt, maar ik weet ook dat ze het nooit echt zal begrijpen.