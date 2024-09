2016 is het jaar van Mula B

Bij het samenstellen van mijn eindejaarslijstje voor 2016 (dat is nu eenmaal wat belangrijke musicinfluencers doen in december) viel me iets op. Eigenlijk heb ik dit jaar niet echt naar Nederlandse releases geluisterd. Behalve naar die van Mula B.

Terwijl er absoluut een paar Nederlandse hiphopmijlpalen waren dit jaar. Broederliefde verbrak een record van Frans Bauer, Frenna scoorde hits, Sevn kierde het festivalseizoen, Jonna Fraser, Kleine, enzovoorts. Die jongens gaan dan ook gegarandeerd in allerhande muzikale eindejaarslijstjes eindigen. Zeer terecht ook. Maar mij zijn ze kwijt. Het voelt alsof die jongens een kleurplaat hebben gemaakt van hun succes, die ze nu rustig zitten in te kleuren. Ze rekken de formule. Zijn op zoek naar hitjes. Zo niet Mula B.

Mula B is een artiest. Zoals Picasso een artiest was. Maar dan uit de Schilderswijk. Eentje die nooit ophoudt met vernieuwen. Begin 2015 vertelde Mula mij: “We zijn niet aan het zoeken naar geld in de muziek. Daardoor hebben we artistieke vrijheid en zo komen we aan onze sound. Dat is echte kunst, toch? Als je rekening houdt met niks?” Als iedereen tevreden is met een bepaalde stijl, verzint Mula B een nieuwe. Waarbij hij een hele nieuwe wereld aan associaties en manieren van rappen opent. Zonder ook maar een seconde de luisteraar kwijt te raken. Hij neemt ons telkens mee op een ontdekkingstocht langs de rafelige randjes van straattaal en stoer doen. Dat alles onder het genot van adembenemende drugsdeal-metaforen en trapbeats.

De straten hebben unaniem besloten dat Mula B de taalvernieuwer van het jaar was. De beste man bedacht het werkwoord plussen, kroonde zichzelf vervolgens tot zowel Meester Plusser als Kapitein Plus, was de uitvinder van de term ‘Domme Jongens in je stad’ én het woord ‘dun’ als krachtterm, populariseerde de woorden djallas, chosselen, stromen, kech en saaf én hij herstelde het oerhollandse ‘ja duh’ terug in ere. Je hoeft de instagrambio of twitteraccount van een willekeurig persoon van onder de 18 er maar bij te pakken om te zien wat deze taalinnovaties onder de jeugd teweeg hebben gebracht.

Toen ik hem voor het eerst sprak was het maart 2015. Wilde Westen was met tracks als Rare Wapens begonnen aan een comeback. De nieuwe lichting van labelbaas Mo bestond uit Mula, Louis, 3Robi, Illias Op De Beat en Kingsize. Voor mij was het duidelijk dat Mula de artistieke drijfveer achter de groep was. Later in 2015 kwam hun mixtape 911 uit, maar het was pas in 2016 dat duidelijk werd dat Wilde Westen was teruggekomen om te blijven. Na een serie videoclips, een allesomvattende 101Barz-sessie waarin ze de bpm een beetje opschroefden, dropte Mula samen met Louis de mixtape D&G. Daarop stonden hiphoplandschap-bepalende bangers als Echekems, Geel en Lange Loop.

En toen dropte de video van Domme Jongens. De track was al bekend van de 101Barz-sessie, maar nog nooit als los nummer uitgebracht. Dit was het einde van Nederlandse hiphop zoals we het kenden. Qua tempo, thematiek, agressiviteit en beeldspraak hadden we nog nooit zoiets meegemaakt. Maar Mula was nog niet klaar. In de 101Barz-sessie van Wilde Westen uit november dit jaar liet hij Nederlandse rap pas echt ontploffen. Na een handjevol bangers van formaat laat Mula ons halverwege deze sessie kennis maken met de Meester Plusser. De rest is geschiedenis.



Een laatste punt dat ik toch nog even onder de aandacht wil brengen is dans. De jongens van Wilde Westen introduceren aan de lopende band nieuwe moves. Behalve dat ze very early adopters waren van de ons aller dab, ontdekte Mula een soort verstoppertje-move en wens ik je verder veel geluk met het vinden van een Nederlandse rapvideo waarin geen move zit die uit het Wilde Westen-kamp komt. Anyway, WW Nation komt ergens deze periode uit en ik heb hem bij voorbaat in mijn eindejaarslijstje gezet als album van het jaar.



De komende weken bespreekt Noisey vijf artiesten uit de Benelux waarvan wij vinden dat ze 2016 hebben gedefinieerd. Mula B is er één van.



beeld via Instagram Mula B